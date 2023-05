FPÖ – Krauss fordert Jogginghosenverbot in Schulen

Stadtrat Wiederkehr soll auch Einführung von Schuluniformen prüfen

Wien (OTS) - Der Jugendsprecher der Wiener FPÖ, Klubobmann Maximilian Krauss, fordert in Wien ein Jogginghosenverbot an öffentlichen Schulen. „Eine Schule ist ein Ort der Leistung, an dem ein respektvoller Umgang miteinander an erster Stelle stehen sollte. Dazu gehört auch eine angemessene Kleidung. Außerdem sollen Kinder und Jugendliche in der Schule auf ihr späteres Berufsleben vorbereitet werden. Jogginghose im Sportunterricht und in der Freizeit ja, im allgemeinen Schulunterricht nein. Die Wiener FPÖ wird einen diesbezüglichen Antrag in der nächsten Sitzung des Wiener Gemeinderates einbringen“, so Krauss, der darauf verweist, dass ein Jogginghosenverbot in Privatschulen bereits üblich ist.



Außerdem verlangt Krauss von Bildungsstadtrat Wiederkehr ein Konzept für Schuluniformen auszuarbeiten. „Eine Schuluniform stärkt das Zusammengehörigkeitsgefühl und verhindert oft auch Mobbing-Vorfälle. Selbstverständlich müssten diese Uniformen von der Stadt Wien finanziert werden, damit es zu keiner Mehrbelastung für die Familien kommt. Aus Ländern wie Großbritannien, Japan oder Australien ist die Schuluniform nicht mehr wegzudenken. Daher sollte eine Einführung auch in Wien geprüft werden“, erklärt der Wiener FPÖ-Bildungssprecher.



