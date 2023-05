ÖAMTC: B50 in Jois wegen Protestaktion am Dienstag blockiert

Nur großräumiges Ausweichen möglich

Wien (OTS) - Wegen einer Protestaktion zur Rettung des Neusiedler Sees wird die Burgenland Straße (B50) im Bereich der Ortsdurchfahrt von Jois am Dienstag, 9. Mai, von 09:00 bis 12:00 Uhr nicht befahrbar sein. Laut ÖAMTC werden Traktoren die Straße blockieren.

Wenn die Verbindung Winden am See - Ost Autobahn (A4) nicht befahrbar ist, muss großräumig über Kaisersteinbruch und Bruck an der Leitha ausgewichen werden, empfiehlt ÖAMTC-Experte Marc Römer.

Aktuelle Verkehrsinformation in der ÖAMTC-APP mit Traffic Alert zur Überwachung täglicher Routen: www.oeamtc.at/apps bzw. www.oeamtc.at/trafficalert und auf der ÖAMTC-Homepage:

www.oeamtc.at/verkehrsservice

