MUK erhält Akkreditierung für künstlerisch-wissenschaftliches Doktoratsstudium (PhD)

Wien (OTS) - Die Musik und Kunst Privatuniversität der Stadt Wien (MUK), ein Unternehmen der Wien Holding, hat erfolgreich die Akkreditierung für ihr neues künstlerisch-wissenschaftliches Doktoratsstudium erlangt. Das Doktoratsprogramm der MUK ist ein exzellenz-orientiertes Studium mit einer internationalen Ausrichtung. Es ermöglicht Studierenden die Entwicklung und Durchführung interdisziplinärer, origineller, visionärer und experimenteller Projekte und bezieht dabei auch gesellschaftspolitische Fragestellungen kritisch mit ein.

Das neue künstlerisch-wissenschaftliche Doktoratsprogramm der Musik und Kunst Privatuniversität der Stadt Wien (MUK) ist ein wichtiger Meilenstein für die Institution und ihren Ruf als etablierte Forschungsstätte in der Stadt Wien. Das sechssemestrige Studium bietet ab Herbst 2023 die interdisziplinären Forschungsschwerpunkte Gegenwartstheater, Interpretationsforschung, Komposition/Musiktheorie, Kunst- und Kulturvermittlung, Performance Art und Zeitgenössischer Tanz.

Die Akkreditierung dieses neuen Doktoratsprogramms der MUK stellt einen bedeutenden Erfolg dar, nicht zuletzt in Anbetracht der aktuellen Diskussionen um Privatuniversitäten. Dadurch ist der Status der MUK als Privatuniversität langfristig rechtlich abgesichert. Wien Holding-Geschäftsführer und Eigentümervertreter der MUK, Dr. Kurt Gollowitzer, betont die Expertise und Zielgerichtetheit der MUK bei der Entwicklung des Programms: „Die MUK stärkt mit dem neuen Doktoratsstudium maßgeblich ihren Ruf als künstlerisch-wissenschaftliche, innovative Einrichtung. Das Rektorat und das gesamte Team haben in den vergangenen Monaten hart gearbeitet, um dieses Programm zu entwickeln, das einen wesentlichen Beitrag zur künstlerischen Forschung für die Kunst- und Musikstadt Wien leisten wird."



Künstlerisch-wissenschaftliche Praxis weiterentwickeln

Das neue Doktoratsstudium unterstreicht die kontinuierlich erfolgreiche Entwicklung der MUK, die einzige Universität im Eigentum der Stadt Wien. Rektor Dr. Andreas Mailath-Pokorny erklärt: „Die Akkreditierung unseres Doktoratsprogramms setzt ein starkes Signal für die seit Jahren stetig steigenden Forschungsergebnisse und deren Dissemination. Wir sind stolz darauf, unsere Studierenden in einem interdisziplinären Umfeld zu unterstützen und ihnen dabei zu helfen, neue Forschungserkenntnisse zu generieren und ihre künstlerisch-wissenschaftliche Praxis weiterzuentwickeln. Mit dem Doktorat komplettiert die MUK ihr akademisches Ausbildungsprogramm gemäß den Bologna-Richtlinien."

Vizerektorin für Wissenschaft und Forschung Dr.in Rosemarie Brucher: „Die MUK setzt mit dieser Akkreditierung einen weiteren Meilenstein in ihrem Selbstverständnis als forschende Institution, die das herkömmliche Verständnis von Forschung und Wissen, aber auch von Kunst und Kultur in Frage stellt und damit zu einem erweiterten Verständnis sowie unkonventionellen künstlerischen Ansätzen beiträgt.“

Die Akkreditierung zeigt, dass sich die MUK durch exzellente Arbeit und höchste Qualitätsstandards auszeichnet und dass sie eine wichtige Rolle in der akademischen Landschaft in Wien, Österreich und International spielt. Die MUK ist damit ein leuchtendes Beispiel dafür, wie sehr Privatuniversitäten in der Lage sind, innovative und zukunftsweisende Studiengänge anzubieten und zur wissenschaftlichen und künstlerischen Entwicklung beizutragen.

Musik und Kunst Privatuniversität der Stadt Wien

Die Musik und Kunst Privatuniversität der Stadt Wien (MUK) versteht sich als progressive Musik- und Kunstuniversität, die durch Entwicklung und Erschließung in den Bereichen der Musik, des Tanzes, des Schauspiels und des Gesangs kulturelle Werte für die Zukunft schafft. Die MUK ist, als Tochterunternehmen der Wien Holding, die einzige Universität im Eigentum der Stadt Wien und vereint – mit ca. 850 Studierenden und über 270 Lehrenden – den international besten Nachwuchs und herausragende Lehrende in der Welthauptstadt der Musik in Wien. Aufgrund der Finanzierung durch die Stadt Wien (Landesuniversität) ist die MUK im Gegensatz zu den Bundesuniversitäten nach dem Privatuniversitätengesetz akkreditiert.

