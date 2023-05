Basketball-Turnier im Schlosspark Grafenegg

LH Mikl-Leitner: Neues Event sportKULTUR ist einzigartig in Niederösterreich

St. Pölten (OTS) - Im Bezirk Krems-Land geht rund um den bekannten Wolkenturm im Schlosspark Grafenegg dieses Wochenende ein 3x3 Basketball-Turnier über die Bühne. Am gestrigen Samstag fanden die U12 Landesmeisterschaften und die Landesliga der U16-Mädchen und der U16-Männer statt, am heutigen Sonntag zeigen die Hobby-Herren ihr Können, weiters findet ein Special Needs Turnier statt und Profi-Teams der Internationalen Basketball Föderation (FIBA) machen heute in Grafenegg noch einen Tourstop. Etwa 50 Teams mit rund 200 Sportlerinnen und Sportler aus fünf Nationen treten bei den Bewerben an. Zu den großartigen Leistungen gratulierte am gestrigen Samstagabend unter anderem Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner, seitens der Niederösterreichischen Landesregierung war weiters auch Landesrätin Susanne Rosenkranz vertreten.

„Der Veranstaltungskalender ist bei uns in Niederösterreich unglaublich vielfältig“, sagte die Landeshauptfrau im Gespräch mit Moderator Jürgen Winterleitner. „Die Veranstaltung sportKULTUR passt sehr gut zu Niederösterreich, weil Sport und Kultur ein gemeinsames Ziel haben: Zu verbinden, Brücken zu bauen und aufeinander zuzugehen. Das Motto der Veranstaltung lautet ‚Sport ist bunt‘. Und man kann das Motto erweitern auf ‚Das Leben ist bunt. Bunt und vielfältig – wie wir alle‘“, hob sie hervor.

Rückfragen & Kontakt:

Amt der Niederösterreichischen Landesregierung

Landesamtsdirektion/Öffentlichkeitsarbeit

Ing. Mag. Johannes Seiter

02742/9005-12174

presse @ noel.gv.at

www.noe.gv.at/presse