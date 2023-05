„Mr. Song Contest proudly presents“: Andi Knolls Eröffnung der ESC-Semifinal-Abende am 9. und 11. Mai in ORF 1

Wien (OTS) - Auch heuer eröffnet „Mr. Song Contest“ Andi Knoll mit „Mr. Song Contest proudly presents“ am 9. und 11. Mai 2023, jeweils um 20.15 Uhr, den ESC-Abend von ORF 1. Direkt vor den ESC-Semifinal-Shows präsentiert er seine Top Ten des jeweiligen Abends. Außerdem geben in Zuspielungen heimische ESC-Expertinnen und -Experten ihre Kommentare zu Andi Knolls Favoriten ab – darunter u. a. der Printjournalist Christian Ude (Kleine Zeitung), die Musiker/innen Julian Le Play, Zoe, Lemo, Lucas Fendrich, Missy May und Monika Ballwein, Schauspielerin Lilian Klebow, Influencer Michael Buchinger, Musicaldarstellerin Maya Hakvoort und Ö3-Moderatorin Tina Ritschl.

Andi Knoll: „Wir sind diesmal in dem Land, wegen dem es diese Sendung ‚Mr. Song Contest proudly presents‘ eigentlich gibt. Es muss ja ganz Europa bis 21.00 Uhr warten, damit der ESC für die britischen Zuschauer/innen auch im Hauptabendprogramm beginnt. Deswegen habe ich davor wieder 40 Minuten Zeit, die Austragungsstadt Liverpool herzuzeigen. Mit der Vertreterin von Großbritannien, Mae Muller, gehe ich zum Beispiel ins Pub und lass mir von ihr ein Pint zapfen. Und unsere TEYA & SALENA begleiten mich zum legendären Cavern Club, in dem die Beatles zum ersten Mal aufgetreten sind. Es wird fabulous!“

„Mr. Song Contest proudly presents (1)“ am 9. Mai um 20.15 Uhr in ORF 1

Andi Knoll trifft die diesjährige ESC-Vertreterin Großbritanniens, Mae Muller, in Liverpool. Klassisch britisch gehen sie in ein Pub, wo sie Andi Knoll sogar ein Pint zapft. Es wird gegessen, getrunken und geplaudert. Außerdem ist Andi Knoll auf den Spuren des Beatles in der Stadt unterwegs und schaut bei der Beatles-Statue vorbei. Auf seiner Route liegen außerdem der Pier Head und das Liverpool Stadion. Dazwischen präsentiert er, wie gewohnt, seine persönlichen Top Ten des ersten Semifinales. Die prominenten Kommentatorinnen und Kommentatoren sind, wie es Tradition der Sendung ist, nicht immer seiner Meinung.

„Mr. Song Contest proudly presents (2)“ am 11. Mai um 20.15 Uhr in ORF 1

Andi Knoll trifft TEYA & SALENA in der Hotelbar vom Beatles-Hotel „Hard Days Night“. Sie erkunden gemeinsam Liverpool zu Fuß und machen einen Spaziergang zum legendären Cavern Club in der Mathew Street. Weiter geht es zur St. George’s Hall und zum Theater. Es gibt viel Schönes in der Stadt zu entdecken und nebenbei präsentiert Andi Knoll natürlich auch wieder seine persönlichen Top Ten des zweiten Semifinales, kommentiert von prominenten ESC-Fans.

Rückfragen & Kontakt:

http://presse.ORF.at