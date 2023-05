Stocker: „Kickl will internationale Isolation statt Zusammenarbeit“

Volkspartei will die EU positiv weiterentwickeln, FPÖ will sie destabilisieren

Wien (OTS) - „Herbert Kickl will internationale Isolation statt Zusammenarbeit, wie seine jüngsten Aussagen deutlich belegen. Der Freiheitliche Parteichef hat das Prinzip EU mitsamt ihren Chancen einfach nicht verstanden“, repliziert der Generalsekretär der Volkspartei, Christian Stocker, auf die jüngsten Aussagen des blauen Parteichefs und führt weiter aus: „Nur mit einer funktionierenden Europäischen Gemeinschaft - in der alle Mitglieder souveräne Staaten sind - können wir den Wohlstand in Europa erhalten und stärken. Viele getätigte Aussagen entsprechen nicht der Realität, vielmehr ist es eine Offenbarung dessen, wie Herbert Kickl wirklich tickt“, so Stocker, der abschließend betont: „Mit seinen bedenklichen Fantasien und Parolen, seinem fragwürdigen Verständnis der europäischen Zusammenarbeit, der Demokratie und dem ständigen Schüren von Angst treibt Parteiobmann Kickl die Freiheitliche Partei weiter in ein radikales Eck. Eines ist klar: Wir verurteilen diese aggressiven Aussagen und stehen zu jederzeit hinter dem europäischen Gedanken. Als Volkspartei wollen wir die EU positiv weiterentwickeln und etwa das Subsidiaritätsprinzip noch stärker verankern. Währenddessen geht es der FPÖ offenbar nur darum, die Europäische Union zu destabilisieren."

