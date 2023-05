„IM ZENTRUM“: Protest, Hoffnung, Ängste – erobern FPÖ und KPÖ die politische Mitte?

Am 7. Mai um 22.10 Uhr in ORF 2

Wien (OTS) - Die Mitte des Parteienspektrums verliert Wählerinnen und Wähler, das hat auch die Landtagswahl in Salzburg gezeigt. Der Überraschungserfolg der KPÖ und das gute Ergebnis der FPÖ sind ein weiteres Zeichen für diesen Trend. Doch was sind die Gründe dafür? Was treibt die Menschen an den politischen Rand? Sind die ehemaligen Großparteien nicht mehr in der Lage, die Bedürfnisse der Wählerinnen und Wähler zu erkennen? Die Coronapolitik hat die Gesellschaft gespalten, die Folgen des Ukraine-Krieges, die hohen Energiekosten und die selbst im Europavergleich enorme Inflation erzeugen einen permanenten Krisenmodus. Hat die Regierung zur Lösung der Probleme die richtigen Wege beschritten oder eher die Unzufriedenheit der Menschen verstärkt? Welche Rezepte gibt es für eine erfolgreiche Sozialpolitik und welche Zukunftsideen können die Republik weiterbringen?

Darüber diskutieren am Sonntag, dem 7. Mai 2023, um 22.10 Uhr in ORF 2 bei Claudia Reiterer „IM ZENTRUM“:

Karl Mahrer

Landesparteiobmann ÖVP Wien

Maximilian Krauss

Bundesobmann der Freiheitlichen Jugend Österreich

Kay-Michael Dankl

Landessprecher KPÖ plus und Gemeinderat in Salzburg

Isolde Charim

Philosophin, Publizistin

Thomas Biebricher

Politikwissenschafter, Goethe-Universität Frankfurt am Main

