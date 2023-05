Flughafen Klagenfurt: Land und Stadt vereinbaren gemeinsame Vorgehensweise

Sicherung von Betrieb und Arbeitsplätzen als vordringliches Ziel – Langfristig soll öffentliche Hand wieder zur bestimmenden Kraft am Flughafen werden

Klagenfurt (OTS) - Aufgrund der anstehenden Beschlüsse zur Kapitalerhöhung in der Flughafenbetriebsgesellschaft haben sich heute, auf Einladung von LHStv. Martin Gruber, die Vertreter der Minderheitseigentümer zu einem Abstimmungstermin getroffen. Der Zeitplan bis 10. Mai ist eng, kann aber eingehalten werden, wie Gruber, Bgm. Christian Scheider, Vize-Bgm. Philipp Liesnig und K-BV Vorstand Martin Payer betonen. Die nötigen Anträge an die entsprechenden Gremien wurden heute abgestimmt, man sei auf alle Szenarien vorbereitet. Klares gemeinsames Ziel ist es, den Flughafen und die Arbeitsplätze abzusichern und langfristig als öffentliche Hand wieder bestimmende Kraft in der KFBG zu werden. Daher wurden heute bereits Eckpunkte vereinbart, die zwischen K-BV und Stadt Klagenfurt auch vertraglich fixiert werden sollen.

„Wir gehen als öffentliche Hand eng abgestimmt vor. Deshalb haben wir heute nicht nur über die Kapitalerhöhung, sondern auch über die nächsten, aus unserer Sicht notwendigen Schritte gesprochen, um die derzeit negative Entwicklung am Flughafen zu stoppen. Wir wollen gemeinsam zur bestimmenden Kraft am Flughafen werden, um den Flughafenbetrieb und die Arbeitsplätze zu sichern“, betont LHStv. Martin Gruber. Allen Beteiligten sei bewusst, dass die Kapitalerhöhung nur die erste, jetzt vordringliche Maßnahme darstelle, danach gehe es um die gemeinsame Einsetzung einer neuen Geschäftsführung und um die gemeinsame Behandlung der Call-Option.

„Es kann nur ein enges gemeinsames Vorgehen von Stadt, Land und der K-BV geben und keine Alleingänge durch die Stadt. Wichtig ist, dass trotz der finanziellen Verantwortungsübernahme der Spielraum für weitere Projekte für unsere Bürgerinnen und Bürger aufrecht bleibt. Zudem sind alle Anstrengungen zu unternehmen und die richtigen Schritte zu setzen, damit der Flughafen wieder in eine positive Entwicklung kommt. Wir müssen auch unsere Verantwortung für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Flughafens wahrnehmen, sie können am allerwenigsten für die derzeitige Situation“, sagt Bürgermeister Christian Scheider.

Auch Vize-Bgm. Philipp Liesnig betont die Dringlichkeit des Vorgehens: „Mit der Kapitalerhöhung setzen wir eine dringend notwendige Maßnahme zur Sicherung der Arbeitsplätze und des Flughafens. Wir übernehmen wieder die Verantwortung über diese für die Stadt Klagenfurt sehr wichtige Infrastruktur und stellen die Weichen für die zukünftige Entwicklung des 218ha großen Areals. Kurzum: wir sind dann wieder Herr im eigenen Haus."

K-BV Vorstand Martin Payer informiert, dass nach Beschlussfassung in den Gremien von K-BV und Stadt bereits am 11. Mai eine Generalversammlung in der KFBG stattfindet: „Dabei werden die Gesellschafter das weitere Prozedere festlegen. Nächster Schritt, den wir anstreben, ist es, nach der Eintragung der neuen Eigentumsverhältnisse so rasch wie möglich eine neue Geschäftsführung am Flughafen zu bestellen.“

Rückfragen & Kontakt:

Amt der Kärntner Landesregierung, Landespressedienst

050 536-10201

www.ktn.gv.at