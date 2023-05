Entlastung für Arbeitnehmer angekündigt

Fritz Pölt (FCG-ÖAAB): „Die angekündigte Erhöhung des Kilometergeldes wird von uns ausdrücklich begrüßt.“

Wien (OTS) - Vor dem Hintergrund der aktuellen Teuerung muss es Maßnahmen geben, die sich in den Geldbörsen der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer auch konkret niederschlagen. Neben fairen Lohnabschlüssen gehört etwa auch ein massiver Entlastungskurs dazu, wie jetzt erfreulicherweise von Bundeskanzler Karl Nehammer angekündigt worden ist. „Es wäre in Zeiten der hohen Inflation ein Akt der Fairness gegenüber jenen Menschen, die täglich ihren Beitrag für die Gesellschaft leisten. Ihnen soll mehr zum Leben bleiben“, wie VP-Klubchef August Wöginger meint. Unter den Maßnahmen soll etwa auch die Erhöhung des amtlichen Kilometergeldes fallen. Fritz Pölt, FCG-ÖAAB-Fraktionsvorsitzender in der Wiener Arbeiterkammer: „Die nun angekündigte Erhöhung auf mindestens 50 Cent wird von uns begrüßt.“

Fairness beim Kilometergeld

Es sei ein Akt der Fairness jenen Menschen gegenüber, die ihr privates Auto für den Dienstgebrauch nutzen müssen. Derzeit führe das seit Jahren gleich hohe Kilometergeld in Höhe von 0,42 Euro pro Kilometer real sogar zu einem Einkommensverlust für die Betroffenen. Der ÖAMTC hat schon im Jahre 2005 errechnet, dass jeder gefahrene Pkw-Kilometer im Schnitt 46,2 Cent kostet. Allein die Treibstoffkosten haben sich seither verdoppelt. Dazu kommen noch die jährlich gestiegenen Mautkosten und in Wien auch noch die exorbitant ausgeweiteten Kurzparkzonen und die gestiegenen Preise für Parkscheine.

Erhöhung müsset 60 Cent betragen

Fritz Pöltl dazu: „Alle diese Kosten wurden Jahr für Jahr valorisiert, nur das Kilometergeld ist gleich geblieben. Auch ohne diese Kosten war das Kilometergeld schon lange nicht mehr kostendeckend! Es müsste aktuell bei etwa 60 Cent pro Kilometer liegen.“

