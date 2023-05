Mehr Kompetenzen für Gesundheitsberufe jetzt!

PRAEVENIRE Präsident Dr. Hans Jörg Schelling lässt mit einem Ruf nach Kompetenzerweiterung für alle Gesundheitsberufe aufhorchen.

Es geht um die grundsätzliche Frage der Berufsrechte. Die Kompetenzerweiterung der Gesundheitsberufe zur Entlastung des gesamten Gesundheitssystems gehört zu den dringend erforderlichen Maßnahmen, die der gemeinnützige Verein PRAEVENIRE auch im Jahrbuch 2022/23 vorgestellt hat. Die Präsentation unserer Forderungen im Rahmen einer Pressekonferenz im April war ein Medien-Blockbuster. Es ist Zeit, zu handeln – gestern, nicht morgen! Dr. Hans Jörg Schelling

Wien (OTS) - PRAEVENIRE Präsident Dr. Hans Jörg Schelling reagiert auf jüngste Forderung der Apothekerkammer zum Impfen in Apotheken mit einem Ruf nach Kompetenzerweiterung für alle Gesundheitsberufe.

„ Es geht um die grundsätzliche Frage der Berufsrechte. Die Kompetenzerweiterung der Gesundheitsberufe zur Entlastung des gesamten Gesundheitssystems gehört zu den dringend erforderlichen Maßnahmen, die der gemeinnützige Verein PRAEVENIRE auch im Jahrbuch 2022/23 vorgestellt hat. Die Präsentation unserer Forderungen im Rahmen einer Pressekonferenz im April war ein Medien-Blockbuster. Es ist Zeit, zu handeln – gestern, nicht morgen! “, so Schelling. „Die Erfahrungen aus anderen Ländern zeigen, dass das beispielsweise das niederschwellige, einfache Impfen in Apotheken die Impfraten drastisch ansteigen lässt. Somit ist diese Maßnahme ein wesentlicher Beitrag zur Gesundheitsvorsorge in der Bevölkerung.“

Es wird nichts getan

„Impfen in den Apotheken muss endlich kommen – die Initiative PRAEVENIRE fordert das seit Jahren und nichts wird getan. Mittlerweile wird es lächerlich. Es kann doch nicht sein, dass eine so sinnvolle und notwendige Maßnahme für die Gesundheitsvorsorge in Österreich weiterhin blockiert wird!“ ärgert sich PRAEVENIRE Präsident Dr. Hans Jörg Schelling über die extrem zähen Entscheidungsprozesse der Regierung: „Aber nicht nur die Apothekerinnen und Apotheker sind von der Blockade von dringend notwendigen Reformen in diesem Bereich betroffen – auch die anderen Gesundheitsberufe, wie zum Beispiel die Osteopathie und die Physiotherapie, aber auch Pflegekräfte, brauchen mehr Handlungsspielräume. Die Patientensicherheit in Österreich ist nicht mehr gewährleistet!“

Lesen Sie hier alle von der Plattform PRAEVENIRE geforderten dringend erforderlichen Maßnahmen für das österreichische Gesundheitssystem:

Das neue PRAEVENIRE Jahrbuch zur Optimierung des Gesundheitssystems

PRAEVENIRE fordert: Maßnahmen jetzt umsetzen! | PRAEVENIRE – Gesellschaft zur Optimierung der solidarischen Gesundheitsversorgung, 13.04.2023 (ots.at)

AVISO PK 5.4. Billrothhaus: PRAEVENIRE warnt vor Desaster im Gesundheitssystem — bei Kindern, im Spitalsbereich & in Gemeinden | PRAEVENIRE – Gesellschaft zur Optimierung der solidarischen Gesundheitsversorgung, 10.03.2023 (ots.at)

Weitere Bilder in der APA-Fotogalerie

Nächster PRAEVENIRE Termin:

8. PRAEVENIRE GESUNDHEITSTAGE

im Stift Seitenstetten

22. bis 26. Mai 2023

Datum: 22.05.2023, 09:00 - 19:00 Uhr

Ort: Stift Seitenstetten

Am Klosterberg 1, 3353 Seitenstetten, Österreich

Url: https://gesundheitstage.co.at/

8. PRAEVENIRE GESUNDHEITSTAGE Jetzt anmelden!

Rückfragen & Kontakt:

Mag. Dora Skamperls

Senior PR-Consultant

WELLDONE WERBUNG UND PR GMBH

Lazarettgasse 19/OG 4, 1090 Wien

(T) +43/664 3540437

d.skamperls @ welldone.at