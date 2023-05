Mehr Bäume, mehr Bankerl, mehr Platz: die neue Reinprechtsdorfer Straße

SPÖ Klub- und Parteivorsitzende Hanel-Torsch hocherfreut über Baubeginn

Wien (OTS/SPW) - Margareten setzt auf ein gutes Miteinander zwischen allen Verkehrsteilnehmer*innen und auf klimabewusste Bezirksgestaltung und investiert deshalb in unterschiedliche und breit diskutierte Infrastrukturprojekte.

Ein zentrales Infrastrukturprojekt ist die Reinprechtsdorfer Straße, zu dem es ein großangelegtes Bürger*innenbeteiligungsverfahren gab. Danach folgten die Beschlüsse in der Bezirksvertretung und im Finanzausschuss, welche zumeist einstimmig erfolgten.

„Wir alle freuen uns schon auf die Reinprechtsdorfer Straße NEU als lebendige Einkaufsstraße für alle Margaretner*innen!“, so die SPÖ-Klub und Parteivorsitzende Elke Hanel-Torsch über die Stimmung bei den Mandatar*innen der Margaretner Bezirksvertretung. Endlich sei es soweit und die Geschäftsstraße mit breiten Gehsteigen, Bäumen, Wasserspielen und vielen Bankerln werde realisiert.

Auch Margareten trägt dazu bei, dass Wien die lebenswerteste Stadt der Welt ist. Auf engem Raum bietet der dichtestbesiedelte Bezirk Wiens ungeschlagene Lebensqualität. Das soll auch in Zukunft so bleiben. Die SPÖ Margareten steht für einen Bezirk, in dem alle ein gutes Leben führen und sich wohlfühlen können.

„Dazu muss der öffentliche Raum, jene Orte, an denen Menschen ihre Zeit verbringen, so gestaltet sein, dass sich alle wohlfühlen können. Die Margaretner*innen gehen besonders gerne zu Fuß. Das unterstützen wir. Wer zu Fuß einkaufen, in die Arbeit oder zur Öffi-Station geht, soll das so angenehm und sicher wie möglich tun können. Daher legen wir besonderen Wert auf die fußgängerfreundliche Gestaltung von Straßen und Kreuzungen und das setzen wir konsequent auch bei der neuen Reinprechtsdorfer Straße um“ so Bezirksrat Klaus Mayer, Vorsitzender der Kommission für Bezirksentwicklung, Mobilität und Bürger*innenbeteiligung, der sich bei Neos, ÖVP und FPÖ für die gemeinsame Antragsstellung in der Bezirksvertretung bedankt. (Schluss)vb

