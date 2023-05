Geballte touristische Branchenpräsenz in Wien: ÖTT & ATB 2023 als voller Erfolg

Positive Bilanz für das Tourismusereignis des Jahres: 8 Stunden Programm für 800 angemeldete Gäste beim ÖTT; 240 Aussteller*innen und 350 Top-Einkäufer*innen auf der ATB.

Wien (OTS) - Vom 2. bis 4. Mai 2023 präsentierte sich die österreichische Tourismusbranche in voller Stärke und ihrer gesamten Vielfalt im Austria Center Vienna (ACV) in Wien. 240 österreichische Aussteller*innen, 350 internationale Top-Einkäufer*innen und über 4.300 Vernetzungstermine auf der Austrian Travel Business (ATB), 10 Vorträge, 30 Speaker und 800 angemeldete Gäste am Österreichischen Tourismustag (ÖTT). Das sind die Zahlen hinter den seit der Corona-Pandemie erstmals wieder vollkommen physisch abgehaltenen wichtigsten Tourismus-Veranstaltungen des Landes. Die Bilanz fällt sehr positiv aus.

Kraus-Winkler: ÖTT und ATB leisteten wichtigen Beitrag zur Weiterentwicklung von „Green Tourism“

„Die Tourismushighlights des Jahres ÖTT und ATB haben dem Comeback des heimischen Tourismus eine großartige Bühne gegeben: Durch das Motto ‚Nachhaltigkeit als Dauergast‘ hat man auf ein bedeutendes Zukunftsthema gesetzt, denn sowohl für die Branche selbst als auch für die Buchungsentscheidung der Gäste spielt Nachhaltigkeit eine immer wichtigere Rolle. Unser Ziel ist es, Österreich mit zu einer der nachhaltigsten Tourismusdestinationen der Welt zu machen. Dazu müssen wir ‚Green Tourism‘ auf allen Ebenen konstant weiterentwickeln und dazu auch die Potenziale der Digitalisierung intensiv nützen. Sowohl der ÖTT als auch die ATB leisten dafür einen wichtigen Beitrag“, so Tourismus-Staatssekretärin Kraus-Winkler.

Mahrer: Top-Position im Bereich Nachhaltigkeit gilt es weiter auszubauen

„Nachhaltigkeit im Tourismus steht nicht nur bei immer mehr Gästen, sondern auch bei unseren Betrieben seit langem im Fokus. Wir sind hier bereits vorbildlich: Österreich liegt gemäß ‚Sustainable Travel Index‘ im touristischen Nachhaltigkeits-Spitzenfeld. Doch die Konkurrenz schläft nicht. Wir müssen dranbleiben und uns kontinuierlich und innovativ weiterentwickeln, um unsere Top-Position nicht nur zu halten, sondern noch weiter auszubauen“, sagt Wirtschaftskammer-Präsident Harald Mahrer.

Steharnig-Staudinger: Auftakt als ÖW-Geschäftsführerin mit der gesamten Branche

„Gleich an meinen ersten Arbeitstagen mit den Highlight-Events unserer Branche starten zu können, ist ein großartiger Auftakt in meiner neuen Rolle. Die ganze Branche vereint hier in Wien willkommen heißen zu können, sich auszutauschen und über die positiven Perspektiven unseres großartigen Tourismuslandes zu sprechen, lässt mich wirklich optimistisch auf die Aufgaben der kommenden Jahre blicken. Urlaub in Österreich ist im Trend, unsere Prognosen für den Sommer sind hervorragend. Dies zeigt sich auch daran, dass mit 4.300 Vernetzungsterminen auf der ATB der Rekord vom letzten Jahr um 300 übertroffen wurde“, sagt ÖW-Geschäftsführerin Astrid Steharnig-Staudinger.

„Das Team der ÖW hat sich zum Ziel gesetzt, unseren internationalen Einkäufer*innen neben der klassischen Verkaufs- und Vernetzungsmöglichkeit auf der Messe auch ein Rahmenprogramm zu bieten, das ihnen in Erinnerung bleibt. Auf unserem Eröffnungsabend im Kursalon Hübner, den Hospitality Suites im Palmenhaus und im Möbelmuseum haben wir Begeisterung geerntet. Dies zeigt auch, dass es im Tourismus nichts Wichtigeres gibt als die persönliche Präsenz, den persönlichen Austausch und gemeinsame Erlebnisse“, resümiert Astrid Steharnig-Staudinger den Österreichischen Tourismustag und die Austrian Travel Business.

Der Österreichische Tourismustag unter dem Motto „Nachhaltigkeit als Dauergast“ ist ein weiterer wichtiger Baustein im Prozess der Weiterentwicklung Österreichs zu einem der nachhaltigsten Tourismusstandorte der Welt. „Nachhaltigkeit wird unsere Branche in den kommenden Jahren noch stärker beschäftigen. Die Österreich Werbung wird für den Tourismus als professionelle Plattform, Vernetzer und Wissensträger fungieren. Wir werden mit allen unseren Partnern gemeinsam daran arbeiten, dass wir das für den gesamten Tourismusstandort ausgegebene Ziel erreichen können“, so Steharnig-Staudinger weiter.

„Welchen Stellenwert Nachhaltigkeit für unsere Branche hat, konnten wir nicht nur am großen Interesse an den Vorträgen am ÖTT erkennen. Die Panel-Diskussionen und die Keynotes, die sich mit dem Thema auseinandersetzen, zeigten auch die Notwendigkeit als österreichische Tourismuswirtschaft, unsere Kräfte noch stärker zu bündeln. In diesem Zusammenhang freut es mich besonders, verkünden zu können, dass die Österreich Werbung seit Mai Mitglied des Global Sustainable Tourism Councils ist. Als Mitglied dieses globalen Gremiums für Nachhaltigkeitsstandards ist es unser Ziel, von den anderen Mitgliedsorganisationen zu lernen, aber gleichzeitig auch unsere interne Expertise und die zahlreichen österreichischen Best Practices vor den Vorhang zu holen. Dadurch werden wir Österreich international noch stärker als Spitzendestination im Nachhaltigkeitsbereich positionieren“, sagt Steharnig-Staudinger abschließend.

Erstmalige Vergabe der Young Talents und Best Practice Awards

Gemeinsam mit der Österreichischen Gesellschaft für Angewandte Forschung in der Tourismus- und Freizeitwirtschaft (ÖGAF) hat die Österreich Werbung erstmals den Young Talents Award ins Leben gerufen. Bewerber*innen konnten ihre Konzepte und Ideen zum Thema „Natürliche Schutzräume“ einreichen. Die Gewinner-Teams „Team Destination Green“ von der FH JOANNEUM, „Team FRANE“ von der Fachhochschule Salzburg – University of Applied Sciences und das „Team mit Sinn“ vom IMC Krems beeindruckten die Jury, bestehend aus ÖGAF-Präsident und Bundesspartenobmann Robert Seeber, ÖW-CDIO Oliver Csendes, AustrianStartups-Geschäftsführerin Hannah Wundsam und Nationalpark Hohe Tauern-Direktorin Barbara Pucker.

Zusätzlich wurde am heurigen ÖTT gemeinsam mit der Wirtschaftskammer Österreich erstmals der Best Practice Award verliehen. Dabei wurden touristische Betriebe, Unternehmen oder Organisationen ausgezeichnet, die bereits nachhaltige Konzepte und Ideen im Unternehmen eingebunden haben. WKÖ-Vizepräsidentin Martha Schultz übergab Wagrain-Kleinarl Tourismus für ihren Zertifizierungsprozess durch „Green Destinations“, dem Hotel Hochschober für ihre Projekte zur Steigerung der Energieeffizienz und Employer Branding und harry's home für ihr gesamtes Nachhaltigkeitskonzept den Best Practice Award.

Weitere Highlights auf dem ÖTT

Neben den inhaltlichen Programmpunkten gab es im Rahmen von ÖTT und ATB weitere Highlights für die Branche. So konnte am Innovation Corner der Österreich Werbung ein XR-Messestand besucht werden. Die Teilnehmer*innen am ÖTT konnten sich dort auf eine multisensorische Extended-Reality-Reise durch Österreich begeben. Dafür wurden drei Destinationen ausgewählt: Der winterliche Gipfel des Wildkogels (2.224 m, Kitzbüheler Alpen Salzburg), ein sommerlicher Ausblick auf den Irrsee im Salzkammergut (OÖ) sowie die spektakuläre Aussichtsplattform 5fingers am Krippenstein (Dachsteingebirge, OÖ).

Am Rande des Österreichischen Tourismustages wurde zusätzlich ein Memorandum of Understanding für einen Tourism Data Space unterzeichnet. Die Österreich Werbung, die Data Intelligence Offensive (DIO), die Standortagentur Tirol, die Tirol Werbung und die MODUL Universität Wien erklären darin, die Etablierung, Entwicklung und Wirkungsmaximierung eines Datenraums für den Tourismus in Österreich und zur europäischen Anbindung anzustreben.

Alle Vorträge und Panel-Diskussionen zum Nachschauen

Am Österreichischen Tourismustag standen insgesamt 10 Keynotes und Panels mit 30 nationalen und internationalen Speakern auf dem Programm. Die Expert*innen beschäftigten sich dabei vor allem mit dem Megatrend Nachhaltigkeit. Für alle, die nicht live vor Ort dabei sein konnten, sind alle Vorträge und Panels unter www.tourismustage.at weiterhin on demand abrufbar.

ÖTT in Zahlen

10 Vorträge mit 30 Speakern

knapp 8 Stunden Programm

über 800 angemeldete Teilnehmer*innen

über 150 Touren am Messestand der Zukunft von der ÖW und dem Austrian Institute of Technology (AIT)



ATB in Zahlen

über 12.000 Quadratmeter Veranstaltungsfläche

350 internationale Top-Einkäufer*innen aus rund 40 Ländern

240 österreichische Aussteller*innen

über 4.300 Vernetzungstermine zwischen Einkäufer*innen und Aussteller*innen vor Ort

56 internationale Einkäufer*innen bei den 5 Post-Touren in die Bundesländer

300 gepflanzte Bäume für jede*n per Flugzeug angereiste*n Teilnehmer*in

Bildergalerie zu ÖTT/ATB: https://www.austriatourism.com/blog/fotogalerie-oett-und-atb-2023/

Rückblick-Video: Das waren der #oett23 und die #atb23! - YouTube

Rückfragen & Kontakt:

Mag. Patricia Strampfer

Head of Corporate Communication

Unternehmenssprecherin

Tel.: +43 1 58866-428

patricia.strampfer @ austria.info

https://austriatourism.com/presse