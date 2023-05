Summer City Camps 2023 Zwischenbilanz: Neues Anmeldesystem erfolgreich, noch rund 6.300 Plätze verfügbar

Wien (OTS) - In Zusammenarbeit mit Bildung im Mittelpunkt bietet die Stadt Wien im Rahmen der Summer City Camps auch heuer im Sommer ein abwechslungsreiches Ferienbetreuungsprogramm für Kinder von 6 bis 12 Jahren. Von 03. Juli 2023 bis 01. September 2023 gibt es an mehr als 30 Standorten Spiel, Spaß und Freizeitbetreuung.

Mit insgesamt 30.000 Plätzen stehen in diesem Jahr 20% mehr Betreuungsplätze als im Vorjahr zur Verfügung. Seit 4. Mai ist die zweite Phase der Buchung offen: Kinder von 6 bis 12 Jahren mit Hauptwohnsitz in Wien aus Wiener Schulen können nun über die Online-Plattform nach erfolgter Registrierung Plätze buchen. Aktuell stehen noch rund 6.300 Plätze im Kinderfreizeitprogramm zur Buchung zur Verfügung.

Vizebürgermeister Christoph Wiederkehr: „Ich freue mich, dass das neue Anmeldesystem so gut funktioniert und es noch freie Plätze für die Summer City Camps gibt. Dank einer Erhöhung der Kapazität um 20% können wir in diesem Jahr so vielen Kindern wie nie zuvor einen aufregenden und abwechslungsreichen Sommer voller Spiel, Spaß und Action bieten. Es ist uns ein besonderes Anliegen, dass vor allem Kinder berufstätiger Eltern sowie Alleinerziehender Zugang zu diesem Ferienprogramm bekommen.“

Mario Rieder, Geschäftsführer Bildung im Mittelpunkt (BiM): „Wir haben in Abstimmung mit der Stadt Wien seit dem letzten Sommer intensiv daran gearbeitet, den Buchungsprozess für die Summer City Camps in Hinblick auf Stabilität und Servicequalität zu optimieren - und auch entsprechend in IT investiert und uns personell verstärkt. Ich freue mich, dass wir damit vielen Wiener Eltern in diesem Jahr eine reibungslos funktionierende Anmeldung für die Ferienbetreuung ermöglichen konnten.“

Neues Anmeldesystem: Buchung erfolgt in zwei Phasen

Neu ist heuer der Anmeldemodus, der aus einer 2-Phasenbuchung besteht. Die erste Phase der Buchung des Kinderfreizeitprogramms startete am 20. April 2023 und war offen für Kinder mit Hauptwohnsitz in Wien, die eine öffentliche ganztägig geführte Volksschule (OVS, GTVS) besuchen. Obsorgeberechtigte bekamen in der Schule einen Code, mit dem der Zugang zur Online-Buchung über www.ferieninwien.at sichergestellt wurde. So wurden insbesondere Berufstätige und Alleinerziehende bei der Platzvergabe berücksichtigt. Seit 4. Mai 2023 ist für das Kinderfreizeitprogramm keine Codeeingabe mehr erforderlich, Anmeldeschluss ist der 7. Juni.

