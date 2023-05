Wie wir Menschen wieder erreichen

320 Besucher:innen am #ktag 2023 // 4. Mai 2023 @ Tech Gate Vienna

Wien (OTS) - Am Donnerstag, dem 4. Mai 2023, ging der Österreichische Kommunikationstag #ktag über die Bühne. Rund 320 Personen nahmen am wichtigsten PR-Branchenevent des Jahres im Tech Gate Vienna in Wien-Donaustadt teil. Bei der größten jährlichen Veranstaltung des Public Relations Verband Austria (PRVA) drehte sich heuer alles um das Generalthema „Lost in Communication: Wie wir Menschen wieder erreichen“.

27 Programmpunkte, 50 Speaker:innen

50 Vortragende und Talkgäste beschäftigten sich in 27 Programmpunkten mit diesen Fragen: Über welche Kanäle, mit welchen Inhalten und in welcher Sprache erreichen wir unsere Dialoggruppen und Stakeholder noch? Wie schaffen wir es, die Gen Z besser zu verstehen, die im öffentlichen Diskurs eine immer wichtigere Rolle einnimmt? Verstehen wir ihr radikales Einfordern von Klimaschutz und Diversität, oder ist die Kluft zwischen den Generationen bereits unüberwindbar? Und wie kann man digitale Plattformen wie TikTok und Snapchat effizient und zielgruppengerecht in die Unternehmenskommunikation einbinden?

„Künstliche Intelligenz kann Erfahrung, Intuition und Beziehung nicht ersetzen“

„Die Kommunikationsbranche befindet sich in einem tiefgreifenden Wandel – vom Generationen- über einen Werte- bis hin zum Technologiewandel. Das bringt große Chancen, aber auch Herausforderungen mit sich. Eines unserer zentralen Themen heute ist daher auch KI und, wie sie die Art verändert, wie wir arbeiten und kommunizieren. Verlieren professionelle Kommunikator:innen deshalb an Bedeutung? Im Gegenteil! Denn Beratung durch Erfahrung, Intuition und persönliche Beziehung machen den Unterschied, der von einer KI – zumindest zum jetzigen Zeitpunkt – nicht ersetzt werden kann. Was es dringend braucht, sind ethische und rechtliche Rahmenbedingungen, die auf internationaler Ebene geschaffen werden müssen“, sagte PRVA-Präsident Christian Krpoun anlässlich der Eröffnung des Events.

Keynotes von Maren Urner, Pamela Rath und Martin Moder

Die charismatische Kölner Medienpsychologin und Neurowissenschafterin Maren Urner startete das Programm um 9:30 Uhr mit ihrer Keynote „Wofür statt wogegen“ und einem Plädoyer für eine konstruktive Weltsicht, damit wir Hilflosigkeit überwinden und selbst tiefgreifende Veränderungen zulassen können. Um 11:30 Uhr hatte Arbeits- und Organisationspsychologin Pamela Rath ihren Auftritt und zeigte auf, dass DEI (Diversity, Equity, Inclusion) wesentliche Hebel sind, um das Auseinanderdriften der Gesellschaft zu stoppen. Und um 13:45 Uhr sprach schließlich Martin Moder über Wege zur verständlichen Aufbereitung von komplexen Zusammenhängen auf der #ktag-Mainstage. Der Molekularbiologe und Sciencebuster präsentierte in seiner Keynote „The Dark Side of Wissensvermittlung“ außerdem wirksame Gegenrezepte zu Desinformation und Fake News. In mehr als 20 weiteren Impulsvorträgen und Diskussionsrunden, Workshops, Paneltalks sowie Masterclasses analysierten die #ktag-Speaker:innen spannende aktuelle Fragestellungen.

„Party! PR People!“ by Observer

Zum Abschluss lud der langjährige PRVA-Wirtschaftspartner Observer Brand Intelligence ab 18 Uhr unter dem Motto „PARTY! PR People!“ zum Networking bei Fingerfood und Drinks. Rund 150 Personen nahmen am kostenlosen #ktag-Closing teil, das bis 21 Uhr dauerte.

