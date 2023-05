Polizei-Spitzensport: Ramona Siebenhofer beendet Sportkarriere

Alpinsportlerin Ramona Siebenhofer beendet Sportkarriere – Verabschiedung durch Innenminister Karner und ÖSV-Präsidentin Stadlober – künftig als Polizistin in Murau im Einsatz

Wien (OTS) - „Ramona Siebenhofer hat zahlreiche Erfolge gefeiert. Sie war im Rennanzug erfolgreich und ich bin überzeugt, dass sie auch in der Polizeiuniform sehr erfolgreich sein wird“, sagte Innenminister Gerhard Karner anlässlich der Verabschiedung von Ramona Siebenhofer aus dem Polizei-Spitzensport-Kader am 5. Mai 2023 im Innenministerium.

„Ich kann dankbar und mit Stolz auf meine Karriere zurückblicken. Meine erlebten Erfahrungen sind für mich viel mehr wert als Medaillen und Pokale“, sagte Ramona Siebenhofer. Nun wolle sie dem durch den zeitintensiven Spitzensport benachteiligten Privatleben wieder mehr Zeit schenken.

ÖSV-Präsidentin Roswitha Stadlober sieht in der Kooperation mit der Polizei einen wesentlichen Vorteil für die Athletinnen und Athleten: „Durch die Plätze im Kader erfahren Athletinnen und Athleten soziale Absicherung. Es ist eine Berufsausbildung, nach der unsere Sportlerinnen und Sportler streben.“

Von der Skipiste in die Polizeiinspektion Murau

Ramona Siebenhofer startete am 1. September 2017 mit der Polizei-Grundausbildung und wurde Mitglied im Polizei-Spitzensport-Kader. Sie blickt auf eine erfolgreiche Sportkarriere zurück: sieben Podiumsplatzierungen im Ski-Weltcup und die Teilnahme an den Olympischen Spielen in den Jahren 2018 und 2022. Künftig wird Siebenhofer Dienst in der Polizeiinspektion Murau vollziehen.

Zehn neue Plätze im Polizei-Spitzensport-Kader

„Die Kooperation zwischen der Polizei und Sportverbänden wie dem ÖSV ist eine sehr Fruchtbringende für die Sportlerinnen und Sportler selbst, für die Verbände, aber auch für uns in der Polizei, um noch mehr Leute für den Polizeiberuf zu begeistern“, betonte Gerhard Karner. Zu aktuellen Themen im Polizei-Spitzensport sagte Innenminister Karner: „Derzeit sind rund siebzig Spitzensportlerinnen und Spitzensportler im Polizei-Kader tätig. In den nächsten Tagen werden zehn weitere Stellen ausgeschrieben, auf die sich interessierte Bewerberinnen und Bewerber bewerben können.“

