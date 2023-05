Erste Bachelorprogramme der Weiterbildung starten an der Universität für Weiterbildung Krems

Neue Weiterbildungsmöglichkeiten an der Universität für Weiterbildung Krems ab dem Wintersemester 2023/2024

Krems (OTS) - Ab dem Wintersemester 2023/2024 führt die Universität für Weiterbildung Krems erstmals berufsbegleitende Bachelorprogramme der Weiterbildung durch. Diese neue Ebene der universitären Weiterbildung wurde durch die Novelle des österreichischen Universitätsgesetzes möglich. Darüber hinaus erweitert die Universität ihre Studienmodelle, die auch weiterhin auf die Bedürfnisse berufserfahrener Studierender gerichtet sind, durch Flexibilisierung, Kurzprogramme und innovative digital gestützte Lehr- und Lernformate.

Bachelorstudien in der Weiterbildung waren lange Zeit ein fehlendes Element in der akademischen Höherqualifizierung. Mit dem Reformpaket der hochschulischen Weiterbildung wurden die Rahmenbedingungen für Weiterbildungsstudien in Österreich vereinheitlicht und in die Bologna-Struktur (Bachelor – Master – PhD) eingegliedert. Das Weiterbildungsbachelorstudium stellt eine Brücke zum Masterabschluss dar und eröffnet berufserfahrenen Erwachsenen mit und ohne Matura neue Möglichkeiten. Der Abschluss eines Weiterbildungsbachelorstudiums berechtigt sowohl zu einem Masterstudium in der Weiterbildung als auch zu einem (Regel-)Masterstudium an anderen Universitäten.

Für eine verstärkte Sichtbarkeit der Weiterbildung erhalten die Abschlüsse künftig per Universitätsgesetz den Zusatz „(CE)“ für „Continuing Education“, der nach dem Bachelor- und Mastergrad angeführt wird. Berufserfahrene Personen ohne allgemeine Universitätsreife (Matura) können zukünftig ein Weiterbildungsstudium mit dem Abschluss „BPr“ (Bachelor Professional) belegen. Dieses Studienprogramm wird in Kooperation mit außerhochschulischen Bildungseinrichtungen durchgeführt.

Ab dem Wintersemester 2023/2024 werden die ersten Bachelorprogramme in der Weiterbildung nach aktuellem Stand unter anderem in den Bereichen Digitalisierungspädagogik, Lean Operations Management, Psychotherapie sowie Angewandte Beratungswissenschaften angeboten. Ab dem Sommersemester 2024 starten weitere Studienprogramme.

Ausbau flexibler Bildungswege

Zusätzlich zum erweiterten Studienangebot baut die Universität für Weiterbildung Krems ihr Studienmodell noch weiter aus, indem sie zukünftig mehr Wahlmöglichkeiten in den Studienprogrammen, vermehrt Kurzprogramme und kombinierbare Abschlüsse – sogenannte „Stackable Degrees“ – ermöglicht, die als fortlaufende Teile in jedes Erwerbs- und Erwachsenenleben integriert werden können. Durch innovative digitale Lehr- und Lernformate wird berufsbegleitendes Studieren weiterhin unterstützt: Mit der Kombination von interaktiven Online-Präsenzphasen, zeitlich flexiblen Online-Phasen sowie Präsenzphasen vor Ort kommt die Universität für Weiterbildung Krems auch hier den Anforderungen Berufstätiger besonders entgegen.

Die Universität setzt sich dafür ein, flexible Bildungswege innerhalb und zwischen Angeboten der beruflichen und wissenschaftlichen Aus- und Weiterbildung zu unterstützen. Durch die Möglichkeit der Anerkennung von Lernergebnissen aus unterschiedlichen Lernkontexten schafft die Universität lebensbegleitende und an individuelle Bedürfnisse angepasste Bildungsräume.

„Wir sind sehr erfreut, dass wir mit den Bachelorprogrammen jetzt noch mehreren Interessierten universitäre Weiterbildung ermöglichen können“, sagt Vizerektor Univ.-Prof. Dr. Mag. Peter Parycek, MAS MSc. „Unser Ziel ist es, unseren Studierenden die bestmöglichen Bildungswege anzubieten und sie darauf vorzubereiten, in einer zunehmend digitalen und globalisierten Welt erfolgreich zu sein.“

Informationen zu den Bachelorstudien ab Wintersemester 2023/2024:

Bachelor of Science (CE) „Digitalisierungspädagogik“:

Das Weiterbildungsstudium „Digitalisierungspädagogik BSc (CE)“ qualifiziert Absolvent_innen dazu, digitale Herausforderungen in Organisationen zu erkennen, zu analysieren und Mitarbeiter_innen durch zielgerichtete Aus- und Weiterbildung im Umgang mit diesen zu unterstützen. Der interdisziplinäre Ansatz umfasst wirtschaftliche, technische und pädagogische Themen. Die Zielgruppe sind Personen, die sich an der Schnittstelle zwischen IT und Personalentwicklung positionieren wollen oder sich im Bereich Mitarbeiter_innen-Qualifikation für die digitale Transformation weiterbilden möchten.

Ansprechperson: Univ.-Prof. Dipl.-Ing. Dr. Stefan Oppl, MBA: stefan.oppl@donau-uni.ac.at





Bachelor Professional „Lean Operations Management“:

Im Studienprogramm „Lean Operations Management BPr“ lernen die Studierenden in der Praxis erprobte Theorien, Konzepte, Methoden und Lösungen von Lean Operations Management kennen. Industrial Engineering, Logistik, Fabrikplanung, Lean Administration, Automatisierung und Digitalisierung, Shopfloor und Officefloor Management, Six Sigma, Exkursionen zu produzierenden Leitbetrieben und Verankerung von Operational Excellence sind wesentliche Inhalte des Studiums. Die Studierenden werden in die Lage versetzt, das erworbene Wissen unternehmensspezifisch anzuwenden, um so für ihr Unternehmen geeignete Lösungen zu entwickeln. Absolvent_innen des Studienprogrammes verfügen über die erforderlichen Fähigkeiten zur nachhaltigen Verankerung einer Führungskultur, die den Lean Leadership-Prinzipien Rechnung trägt und auch eine interkulturelle Umsetzung berücksichtigt. Zwei Certified Programs (Lean Production, Lean Administration) mit eigenen Universitätszertifikaten sind integraler Bestandteil des Studiums.

Ansprechperson: Mag. Dr. Nikolai Neumayer: nikolai.neumayer@donau-uni.ac.at





Bachelor of Science (CE) „Psychotherapie”:

Das Bachelorstudium „Psychotherapie BSc (CE)“ vermittelt grundlegende Kompetenzen (im Sinne von Einstellungen, Wissen und Fertigkeiten) in den Bereichen der Psychotherapie und Psychologie. Weiters werden die Inhalte des allgemeinen Teils der Ausbildung zum Psychotherapeuten gemäß § 3 Abs. 1 (Psychotherapeutisches Propädeutikum) des Psychotherapiegesetzes, BGBl. Nr. 361/1990 vermittelt.

Ansprechperson: Carina Dinhof, MSc: carina.dinhof@donau-uni.ac.at





Bachelor Professional „Angewandte Beratungswissenschaften“:

Das Studium „Angewandte Beratungswissenschaften BPr“ zielt darauf ab, einschlägig vorgebildeten Personen und/oder Personen mit mehrjähriger Beratungserfahrung fundierte Kenntnisse in Beratungswissenschaften sowie praktische Werkzeuge der Beratung zu vermitteln. Das Curriculum folgt der Verordnung des Bundesministeriums für Digitalisierung und Wirtschaftsstandort über die Zugangsvoraussetzungen für das reglementierte Gewerbe der Lebens- und Sozialberatung (BGBl. II Nr. 116/2022). Die Schwerpunkte der Ausbildung orientieren sich an den aktuellen Theoriemodellen der Beratungswissenschaften, die anwendungsorientiert unterrichtet werden und für praktisches Handeln befähigen sollen.

Ansprechperson: Dr.in Ulrike Kastler: ulrike.kastler@donau-uni.ac.at





