RE/MAX auch 2022 die klare Nummer 1 in Österreich

2023: Erstes Quartal auf dem Niveau des Jahres 2021

Amstetten (OTS) - Seit vielen Jahren ist RE/MAX in Österreich die klare Nummer 1 in der Immobilienvermittlung. RE/MAX konnte im Jahr 2022 laut „Immobilien Magazin 05/2023“ einen Honorar-Umsatz von über 80 Mio. Euro erzielen und damit mehr als die Nummer zwei und drei zusammen. Daher liegt RE/MAX umsatzmäßig mit einem riesigen Abstand vor allen anderen bekannten Maklerunternehmen wie z. B. Raiffeisen-Immobilien oder sREAL.

Auch in verschiedenen Einzelkategorien, wie „Die stärksten Makler Österreichs Wohnen“, „Die stärksten Makler Österreichs Wohnen Eigentum”, „Die stärksten Makler Österreichs Häuser”, „Die stärksten Makler Österreichs Grundstücke“, „Die stärksten Makler Österreichs Gewerbebereich“, „Die stärksten Makler Österreichs Retail“ und nicht zuletzt in der Kategorie „Immobilien-Franchise-Netzwerk“ liegt RE/MAX an erster Stelle.

Auch regional führt RE/MAX klar die Umsatz-Rankings an, nämlich in sieben der neun Bundesländer.

Erfreulich, dass diese herausragende Marktstellung durch bedingungsloses Streben nach Servicequalität erreicht wurde. Beweis dafür war – wie berichtet – u. a. das Ergebnis der IMMY-Gala der Wiener Innung, bei der ein Viertel aller vergebenen IMMY-Qualitätsawards an Wiener RE/MAX Büros gegangen sind.

RE/MAX 2022 mit einem Plus von 9,8 %

Im Jahr 2022 hat das RE/MAX-Netzwerk über 11.000 Transaktionsseiten (das sind rd. 45 Transaktionsseiten an jedem Arbeitstag) mit einem Transaktionswert von 2,5 Mrd. Euro erfolgreich abgewickelt. Dazu zählen auch über 2.500 Kooperationsgeschäfte. Der Honorarumsatz konnte trotz der Herausforderungen im zweiten Halbjahr 2022 insgesamt um + 9,8 % gesteigert werden. Die deutlichsten Umsatzsteigerungen verzeichnete RE/MAX im Jahr 2022 in den Bundesländern Burgenland, Salzburg und Niederösterreich. Damit war 2022 das mit Abstand erfolgreichste Jahr in der Geschichte von RE/MAX in Österreich.

„Derartige Steigerungen sind nicht selbstverständlich, darauf sind wir sehr stolz und auch dankbar. Ein großer Dank an dieser Stelle an alle Kolleginnen und Kollegen im RE/MAX Netzwerk für ihren unermüdlichen Einsatz und ihr Engagement. Unsere massiven Investitionen in die Digitalisierung und die intensiven Schulungen haben sich im Jahr 2022 höchst positiv zum Wohle der Kunden ausgewirkt“, erläutert Bernhard Reikersdorfer, MBA, Managing Director RE/MAX Austria.

2023: Nach dem ersten Quartal auf dem Niveau des Jahres 2021

Das Jahr 2023 hat gut begonnen, die Umsatzzahlen aus dem Rekordjahr 2022 konnten allerdings nicht erreicht werden. „Im ersten Quartal liegen unsere Umsatzzahlen knapp über dem Jahr 2021. Die bekannteste Immobilienmarke Österreichs, das Netzwerk mit 116 Bürostandorten und 850 RE/MAX Kolleginnen und Kollegen, die gelebte Kooperation und der Vorsprung in der Digitalisierung, in unserer Aus- und Weiterbildung, bei PR- und Marketing sind gerade jetzt von enormer Bedeutung. Die aktuellen Veränderungen am Immobilienmarkt bieten eine Menge neuer Chancen – und die wollen wir nutzen“, legt Reikersdorfer dar.





Rückfragen & Kontakt:

REICHLUNDPARTNER

Public Relations

Mag. Joachim Helmchen

Tel.: +43 664 8595 836

E-Mail: joachim.helmchen @ reichlundpartner.com