Gedenkkonzert für Friedrich Cerha im Amtshaus Hietzing

Wien (OTS/RK) - Ein Konzert zum Gedenken an den international geschätzten Hietzinger Komponisten, Dirigenten und Geiger Friedrich Cerha (17.2.1926 – 14.2.2023) findet im „Großen Festsaal“ im Amtshaus Hietzing (13., Hietzinger Kai 1-3) am Dienstag, 9. Mai, statt. Die Veranstaltung beginnt um 19.30 Uhr. Virtuos dargeboten werden Kammermusik, Klavierwerke sowie Lieder von Friedrich Cerha und anderer bedeutender Tondichter. An diesem Musik-Abend wirken das „Zemlinsky Ensemble Wien“ und die Sopranistin Veronika Kaiser mit. Für die Moderation sorgt Dieter Bock. Das Projekt der Agentur „Bock’s Music Shop“ wird seitens des Bezirkes unterstützt. Der Eintritt ist frei. Das Publikum soll Spenden für die Künstler*innen geben. Mehr Infos und Anmeldungen: Telefon 0699/11 52 07 76. Reservierungen per E-Mail: office@bocksmusicshop.at.

Über sonstige kulturelle Angebote im Amtsgebäude am Hietzinger Kai 1-3 berichtet das Büro-Team der Bezirksvorstehung Hietzing gerne unter der Telefonnummer 4000/13 115. Kontaktaufnahme via E-Mail: post@bv13.wien.gv.at.

Allgemeine Informationen:

Friedrich Cerha (Wien Geschichte Wiki): www.geschichtewiki.wien.gv.at/Friedrich_Cerha

Zemlinsky Ensemble Wien: www.zemlinskyensemble.at/

Sängerin Veronika Kaiser: www.kaiserindernacht.at

Agentur „Bock’s Music Shop“: www.bocksmusicshop.at/

Veranstaltungen im 13. Bezirk: www.wien.gv.at/bezirke/hietzing/

