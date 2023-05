„Orientierung“ über Kirchenoberhaupt Charles III. als Verteidiger aller Religionen

Kirchenoberhaupt Charles: Verteidiger aller Religionen

Mit der Krönung zum König ist Charles III. auch „Defender of the Faith“. Das ist einer von vielen Titeln des britischen Monarchen, der nach dem Tod seiner Mutter auch zum Oberhaupt der Kirche von England proklamiert worden ist. Allerdings gab Charles schon vor fast 30 Jahren zu verstehen, dass er sich nach seinem Amtsantritt eher als „Defender of Faiths“ verstehen würde, als Förderer nicht nur einer, sondern aller Religionen und Glaubensüberzeugungen. Tatsächlich enthält das Krönungszeremoniell nun deutliche ökumenische und interreligiöse Signale. Das könnte freilich auch damit zusammenhängen, dass die anglikanische Kirche bei den Briten nur mehr auf geringes Interesse stößt und die Religion auf der Insel insgesamt einen schweren Stand hat. Eine Analyse von Christian Rathner.

Menschen mit Behinderung: In die Mitte der Gesellschaft

Vor 60 Jahren hat die Lebenshilfe Niederösterreich eine Vorzeigeeinrichtung für Menschen mit intellektueller Beeinträchtigung gebaut: Das Karl Ryker Dorf in der Nähe von Sollenau bot in kleinen Häusern 300 Menschen Platz, in Werkstätten vor Ort und einer eigenen Landwirtschaft fanden sie Beschäftigung. Auch wenn es diese Einrichtung immer noch gibt, gilt das Konzept heute als überholt. Heutzutage werden die Menschen in Wohnungen mitten in der Stadt untergebracht, wo die vielfach geforderte Inklusion leichter möglich ist. Die „Orientierung“ hat einen Betroffenen begleitet, der beides kennt. In der Stadt fühlt er sich nun in der Mitte der Gesellschaft angekommen und kann am öffentlichen Leben unkompliziert teilhaben. Eine Reportage von Zoran Dobric.

Sant'Egidio: Von der Armenhilfe zur Friedensmission

Als der damals 18-jährige Student Andrea Riccardi 1968 mit ein paar Gleichgesinnten die christliche Laiengemeinschaft Sant'Egidio ins Leben ruft, ist die Entwicklung der Gruppe zu einer international agierenden Organisation nicht absehbar. Aber mit dem Evangelium als Grundlage und den drei Grundpfeilern Gebet, Frieden und Sorge für die Armen hat sich Sant'Egidio einen Namen weit über die Grenze Italiens hinaus gemacht. Sant'Egidio versorgt Obdachlose, organisiert humanitäre Flüchtlingskorridore und leitet auf höchster Ebene internationale Friedensverhandlungen, derzeit im Südsudan. ORF-Korrespondent Alexander Hecht über eine erstaunlich vielseitige christliche Gemeinschaft.

Über Gott und die Welt: Ein Agnostiker und eine Pastorin im Gespräch

Es sind Gedanken über Gott und Gottesbilder, über schlechte Noten, prägende Musik, Tinder, Klima, Kirche und Krisen, die im Zentrum des Buches „Über Gott und die Welt“ stehen. Michael Horowitz – Fotograf, Journalist und Agnostiker – sucht das Gespräch mit der jungen Pastorin Mira Ungewitter. Ihm imponiert ihre authentische Art und wie sie über Glaubensthemen spricht, ohne bekehren zu wollen. Er möchte mehr über sie wissen, über ihr Leben, ihren Beruf, ihren Glauben. Und: Er ist bereit, im Gegenzug über sich zu sprechen, Intimstes preiszugeben. Entstanden ist dabei ein Buch, das große Fragen aufwirft und sehr persönliche Einblicke liefert. Ein Bericht von Karoline Thaler.

