Sport & Marke: Die ZTE HANDBALL LIGEN AUSTRIA „on stage"

Wien (OTS) - Geht es um Digitalisierung, Vermarktung oder Medialisierung, führt nahezu kein Weg an den ZTE HANDBALL LIGEN AUSTRIA vorbei. Bei Österreichs Topveranstaltung „Sport & Marke“ in Wien, bei der sich Jahr für Jahr das Who is Who der heimischen Sportwirtschaft, Sportindustrie und der Sportmedien, die Klinke in die Hand drücken, war man gleich zu zwei Topthemen geladen.

Einerseits gab ZTE HANDBALL LIGEN AUSTRIA Geschäftsführer Christoph Edelmüller mit ÖTTV Generalsekretär Mathias Neuwirth und win2day Basketball Superliga Geschäftsführer Johannes Wiesmann Einblicke in die Medialisierung der beiden höchsten Spielklassen im Männer-Handball.

Gemeinsam mit Thomas Schweeger von Technologie-Partner ZTE präsentierte man zudem zwei Best Practice-Beispiele betreffend Connectivity in Sportstätten und wie die Internetversorgung in der Sportinfrastruktur optimal aufbereitet werden kann.

Mag. iur. Christoph Edelmüller, Geschäftsführer ZTE HLA: „Wer kennt das nicht, man ist bei einer Großveranstaltung, egal ob Konzert oder Sportevent, und die Internetversorgung bricht zusammen. Selbst die scheinbar banalsten Dinge, wie der Versand eines einfachen Fotos per WhatsApp funktioniert nicht mehr, da das Netz überlastet ist. Um hier Lösungen aufzuzeigen, haben wir gemeinsam mit ZTE vergangenen Sommer zwei Hallen aus den ZTE HANDBALL LIGEN AUSTRIA herausgesucht, wo wir Anhand von Best Practice-Beispielen zeigen wollen, welche Lösungsmöglichkeiten ZTE von der klassischen Internetversorgung bis hin zu einer geschlossenen Campus-Lösung, bieten kann. Ich hoffe, wir konnten den Zuhörer:innen einen guten Einblick in dieses wichtige Thema der Sportinfrastruktur geben und bedanken uns ganz herzlich bei der ESB, uns dazu gemeinsam mit ZTE in Rahmen von Sport & Marke 2023 auf die Bühne geholt zu haben“

Thomas Schweeger, PhD, Key Account Director: „Wir sind ständig auf der Suche, durch unsere 5G-Technologie Mehrwert über „Use Cases“ zu generieren. Gerade bei der Fan-Experience im Spitzensport gibt es unzählige Möglichkeiten. Mit leistungsfähiger Bandbreite können Sport-Fans direkt aus dem „digitalen Stadion“ Videos und damit Emotionen in Echtzeit posten und verbreiten, was das Stadium, den Sport und die Vereine attraktiver macht. Die 5G-Technologie hat das Potenzial, das digitale Sporterlebnis zu revolutionieren, da sie eine enorme Kapazität für Bandbreite, konfigurierbare Qualität und eine niedrige Latenzzeit bietet, wodurch neue Anwendungsfälle mit klarem Mehrwert für die Fans, Sportler:innen, Vereine, Broadcaster und Applikationspartner entwickelt werden können. Das reicht von smarten „Wearables“ für Spieler:innen, über Spielerstatistiken und Positionierungswerte, die in Echtzeit an die Zuschauer:innen übertragen werden können, bis zum Support von automatisierten Szenenwiederholungen oder cloudbasierten AI-Kamerasystemen. Durch Netzwerk Slicing können die verschiedenen Nutzer:innengruppen in der jeweils konfigurierten Servicequalität optimal bedient werden, was auch die Kosten eines 5G Stadium-Netzes mit einer guten Indoor-Mobilfunk-Versorgung für 4G und 5G gerade auch in kleineren Stadien oder Mehrzweckhallen ökonomischer macht.“

