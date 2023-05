A1 Group Vorstandsverträge von Alejandro Plater und Thomas Arnoldner verlängert, Sonja Wallner wird CFO

Alejandro Plater übernimmt ab 1. September 2023 CEO-Funktion

Thomas Arnoldner wird stellvertretender CEO

Sonja Wallner, CFO A1 Österreich, übernimmt zusätzlich die Funktion des Group CFO und berichtet an CEO

Der Aufsichtsrat der A1 Group hat gestern die Verlängerung der Vorstandsverträge von Alejandro Plater und Thomas Arnoldner beschlossen. Ab 1. September 2023 wird Alejandro Plater Vorstandsvorsitzender, Thomas Arnoldner wird stellvertretender Vorstandsvorsitzender. Der A1 Group Vorstand besteht dann zukünftig aus zwei Mitgliedern.

Thomas Arnoldner: „Die digitale Infrastruktur ist wesentlicher Standortfaktor und garantiert unsere Wettbewerbsfähigkeit und unseren Wohlstand in der Zukunft. Ich freue mich, weiter aktiv die digitale Zukunft gestalten und den Wachstumskurs der letzten fünf Jahre fortsetzen zu können. Die A1 Group steht auf finanziell soliden Beinen und konnte seit 2018 den Verschuldungsgrad halbieren, den Umsatz auf über 5 Mrd. Euro erhöhen und das Jahresergebnis um 260% steigern.“

Alejandro Plater: „Ich bin stolz auf die erfolgreiche Transformation der vergangenen Jahre, die uns als Unternehmen auch dank der tollen Performance unserer Mitarbeiter:innen gelungen ist. Durch den finanziellen Turnaround ist das Unternehmen gut für die Herausforderung der Zukunft aufgestellt. Gemeinsam mit dem starken A1 Team bin ich zuversichtlich, die Digitalisierung des Unternehmens und die Entwicklung neuer Geschäftsfelder fortsetzen zu können.“

Beide Vorstände werden für drei Jahre (inkl. Verlängerungsoption um weitere 2 Jahre) bestellt. Der bisherige CFO Siegfried Mayrhofer hat sich bereits im vergangenen Jahr dazu entschlossen das Unternehmen mit dem Auslaufen seines Vorstandsvertrags per Ende August 2023 zu verlassen.

Sonja Wallner wird CFO der A1 Group

Sonja Wallner wird mit 1. September 2023 zusätzlich zu ihrer Rolle als CFO der A1 Österreich CFO der A1 Group und berichtet damit direkt an den neuen CEO Alejandro Plater. Wallner ist seit 2000 im Unternehmen tätig und seit 2015 CFO von A1 Österreich. „Ich freue mich, in Zukunft, neben meiner aktuellen Rolle als Finanzvorständin der A1 Österreichc, als Group CFO eine noch stärkere international ausgerichtete Rolle zu übernehmen. Ich werde die Finanzorganisation für die immer rascheren Veränderungen der Branche und des dynamischeren Umfelds weiterentwickeln“, so Sonja Wallner über ihre zukünftige neue Rolle in der A1 Group.

