Wings for Life World Run 2023: ERGO Versicherung ist verlässlicher Partner

Wien (OTS) - Wien, 5.7.2023 – ERGO und Österreich laufen für die, die es selbst nicht können. Wenn am 7. Mai 2023 um 13.00 Uhr mitteleuropäischer Zeit weltweit zehntausende Menschen beim 10. Wings for Life World Run 2023 wieder für ein gemeinsames Ziel – die Heilung von Querschnittslähmung – an den Start gehen, ist auch ERGO Österreich mit vielen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern dabei.

Bereits zum zweiten Mal in Folge ist ERGO Österreich offizieller Partner des Wings for Life World Run, dem größten Charity Laufereignis der Welt. Ob Hobby-Läufer, Profisportler oder Rollstuhlfahrer, jeder kann an dem Lauf teilnehmen und unterstützt unabhängig von der persönlichen Distanz die gute Sache. Auch Wien ist Gastgeber für einen der beliebten Flagship Runs. Über 10.000 Teilnehmerinnen und Teilnehmer werden vom Start am Rathausplatz gemeinsam auf die Strecke gehen, solange bis sie das Catcher Car eingeholt hat.

Beim Lauf in Wien und beim parallel stattfindenden App Run werden auch zahlreiche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der ERGO teilnehmen und so für das gemeinsame Ziel – Querschnittslähmung heilbar machen - laufen.

ERGO Vision: Fairness gegenüber zukünftigen Generationen

„Unsere Nachhaltigkeitsvision - Fairness gegenüber zukünftigen Generationen - bedeutet, dass wir nachhaltig dazu beitragen wollen, soziale Ungerechtigkeiten und klimaschädliche Aktivitäten zu verringern. Wir sind stolz, mit unserem finanziellen und sportlichen Beitrag zum Erfolg des beispielgebenden Events und zur Förderung von Projekten im Bereich der Rückenmarkforschung beitragen zu können“, ergänzt Dr. Philipp Wassenberg, Vorstandsvorsitzender der ERGO Versicherung in Österreich.

ERGO Stand: Jeder Meter zählt

ERGO Österreich ist nicht nur mit zahlreichen Läuferinnen und Läufern beim Flagship Run in Wien vertreten. Vor Ort gibt es auch einen ERGO Stand mit Fotobox, Eis und als Besonderheit den ERGO Laufsimulator: Bei dieser Challenge können sich Gäste am Stand auf einem Laufsimulator eine Minute lang für den guten Zweck auspowern. Für jeden am Simulator erlaufenen Kilometer spendet ERGO zusätzlich 10 Euro für die Rückenmarkforschung.

Der ERGO Stand ist Samstag, den 6. Mai von 12.00 – 18.00 Uhr und Sonntag, den 7. Mai von 10.00 – 19.00 Uhr geöffnet.

