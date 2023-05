MSD unterstützt „Sonne ohne Reue“-Aktion der Krebshilfe

Wien (OTS) - Viele Aktivitäten zur Hautkrebs-Vorsorge und -Früherkennung der Österreichischen Krebshilfe gemeinsam mit der Österreichischen Gesellschaft für Dermatologie und Venerologie und 4. Buch der Serie Mutmacher:innen soeben erschienen

„Sonne ohne Reue“ ist eine wichtige Kampagne der Österreichischen Krebshilfe, mit dem Ziel, über Hautschutz und Früherkennung von Hautkrebs aufzuklären. Anlässlich des 35. Jubiläums von „Sonne ohne Reue“ wurde nicht nur ein umfangreiches Informationsangebot erstellt, sondern auch das 4. Buch der Mutmacher:innen-Serie herausgegeben. Mit „Mutmacher:innen – Den Krebs mutig ins Auge fassen“ soll Betroffenen Mut gemacht und ihnen geholfen werden, einen Weg durch die Erkrankung zu finden. Das Buch reiht sich nahtlos in die Reihe der drei bisherigen Mutmacher:innen-Bücher der Österreichischen Krebshilfe ein, die bereits viele Menschen mit und ohne Krebs auf ihrem schwierigen Weg unterstützt hat. MSD Österreich unterstützt diese Initiativen als Partner der Awareness Kampagne „Sonne ohne Reue“.

Unterstützung und Kraft zu finden ist gerade dann wichtig, wenn man schwer krank ist oder vor sonstige Herausforderungen im Leben gestellt wird. Das gilt auch für Patient:innen, die die Diagnose Hautkrebs erhalten haben. Zwölf von ihnen kommen im neuen „Mutmacher:innen“-Buch der Krebshilfe zu Wort, um auch andere Betroffene auf ihrem Weg zu unterstützen. Gestern, Donnerstag, 4. Mai, wurde das Buch am Dach der Hauptbücherei in Wien erstmals vorgestellt.

Patient:innen berichten

Autorin des neuen Mutmacher:innen-Buches ist die Ö1-Journalistin Mirjam Jessa. Sie hat auf behutsame Weise 12 Patient:innen mit dermatologischen Krebserkrankungen vor den Vorhang geholt, sie über ihre Diagnose, ihr Leben nach diesem einschneidenden Tag und ihren Weg zurück ins Leben berichten lassen. Künstlerin Sabine Hauswirth verleiht mit ihren eindrucksvollen s/w Portraits der Patient:innen diesen individuellen Geschichten einen besonders starken Ausdruck. Dadurch ist ein berührendes Buch entstanden, das vielen anderen Betroffenen und ihren Angehörigen eine Inspiration sein kann.

Martina Löwe, Geschäftsführerin der Österreichischen Krebshilfe zeigt auf, worum es geht: „ In unserem Mutmacher:innen-Buch dreht sich alles ums Hinschauen. Hinschauen auf die eigene Haut, um Krebs rechtzeitig zu erkennen, aber auch ums Hinschauen auf die Bedürfnisse und Sorgen der Betroffenen. Das ist auch unsere Mission als Österreichische Krebshilfe. Wir danken den 12 Patient:innen zu ihrem Mut und ihrer Offenheit, ihre Geschichte zu berichten. “

Das Buch zeigt nicht nur die Vielfältigkeit von Hautkrebserkrankungen, sondern auch, die Möglichkeiten diesen zu entdecken und wie das Leben der Betroffenen mit all seinen Höhen und Tiefen verlaufen kann. „ Besonders einschneidend ist die Diagnose Melanom, also schwarzer Hautkrebs. Schließlich ist es eine Krankheit, die, wenn sie zu spät erkannt wird, bis vor wenigen Jahren eine sehr schlechte Prognose hatte. Mittlerweile hat sich in diesem Bereich viel getan. Wir sind glücklich, dass auch wir von MSD durch unsere innovativen Therapien einiges dazu beitragen konnten und freuen uns sehr, bei diesem tollen Projekt dabei sein zu dürfen! “ betont Andrea Kurz, MBA, Business Unit Director Oncology, MSD Österreich.

Servicehinweis

Mutmacher:innen – Den Krebs mutig ins Auge fassen

Fotos: Sabine Hauswirth Texte: Mirjam Jessa

Herausgeber: Österreichische Krebshilfe und Österreichische Gesellschaft für Dermatologie

Echomedia Verlag, ISBN 978-3-903989-46-7

Erhältlich um € 24,90 im Online-Buchhandel

Der Reinerlös des Buches geht an die Österreichische Krebshilfe.

