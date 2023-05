AVISO: Festakt zur Ehrung ehemaliger Verteidigungsminister und Generalstabschefs

Wien (OTS) - Am Montag, den 8. Mai 2023, enthüllt Verteidigungsministerin Klaudia Tanner zwei Ehrentafeln mit Namen von ehemaligen Verteidigungsministern und Generalstabschefs in der Rossauer-Kaserne in Wien. Zum Festakt werden zahlreiche ehemalige Verteidigungsminister, unter anderem Thomas Starlinger, Mario Kunasek, Günther Platter, Robert Lichal und Werner Fasslabend sowie ranghohe Offiziere erwartet.

Medienvertreterinnen und Medienvertreter sind herzlich zu diesem Termin eingeladen. Es bestehen Foto-, Film- und Interviewmöglichkeiten. Eine Anmeldung ist bis zum 8. Mai 2023 um 10:00 Uhr unter +43 (0)664-622-1005 bzw. presse@bundesheer.at verpflichtend.

Ablauf:

14:15 Uhr Einlass in die Rossauer-Kaserne

15:00 Uhr Beginn des Festakts

16:00 Uhr voraussichtliches Ende

Zeit & Ort

Ab 14:15 Uhr Treffpunkt beim Zugang zur Rossauer-Kaserne,

Rossauerlände 1, 1090 Wien



Rückfragen & Kontakt:

Bundesministerium für Landesverteidigung

Presseabteilung

+43 664-622-1005

presse @ bmlv.gv.at

http://www.bundesheer.at

@Bundesheerbauer