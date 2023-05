ZAPPN wird Joyn: ÖSTERREICHS NEUE STREAMINGPLATTFORM VON ALLEN FÜR ALLE | ***SPERRFRIST: 05.05. 05:00 Uhr***

Am 4GAMECHANGERS Festival startet Joyn in Österreich. Die neue Streamingapp will bis 2024 zur führenden digitalen Plattform aller österreichischen Bewegtbild- und Radio-Anbieter werden.

Wien (OTS) - Eine Plattform, die öffentlich-rechtliche und private Inhalte vereint, um den Medienstandort Österreich im internationalen Wettbewerb zu stärken und zu positionieren.



Je mehr Bewegtbild über Streaming konsumiert wird, desto stärker dominieren internationale Streaming-Giganten das Feld. Durch diesen Trend drohen ganze Generationen von lokalen Inhalten abgeschnitten zu werden, österreichische Produktionen und Nachrichten werden verdrängt, regionale Medienhäuser geraten unter Druck. Angesichts dieser Existenzfrage für den heimischen Medienmarkt ist eine Streaming-Kooperation unter den österreichischen Anbietern der beste Weg, auch weiterhin qualitativ hochwertige Nachrichten und gute lokale Unterhaltung für alle anbieten zu können.



Die Streamingplattform Joyn startet am diesjährigen 4GAMECHANGERS Festival in Österreich – und bringt dabei alles zusammen: Streaming und Fernsehen, die Öffentlich-Rechtlichen und die Privaten, TV und Radio, live und on-Demand. Gemeinsam mit den beliebtesten Sendern des Landes bietet Joyn über 50 Live-Sender, von PULS 4 bis ATV, von ORF 1 bis ORFIII, von Servus TV bis PULS 24 sowie internationale Channels von ProSieben bis SAT.1, von DAZN bis Sport1, von Aktuell News bis Euronews und weitere attraktive Partner. Zudem bietet Joyn alle großen nationalen Radiosender plus viele österreichische exklusive Inhalte und bekannte Joyn Originals, Live-Events & Sport, Crime, Film und vieles mehr. Joyn ersetzt die bisherige Streaming-App ZAPPN.



Das Zusammenkommen einiger Medienanbieter erfolgt teilweise durch Embedding, das heißt, dass die Inhalte auf Joyn eingebettet werden und die Reichweite jeweils dem Content-Owner zugerechnet wird.



ProSiebenSat.1 PULS 4 setzt mit Joyn weiterhin auf seine beliebten Marken, wie ATV und PULS 4, auf beliebte Shows und Magazine wie “Café Puls” und “Bauer sucht Frau”. Genauso setzt der Plattformbetreiber jedoch auf die Kooperation mit anderen beliebten Sendern und Programmen Österreichs und bietet somit all das, was Österreich im Free-Angebot sehen möchte, im TV, in der TV-App, via App und Web.



Joyn bietet Dynamik und Flexibilität und mehr Raum für nationale und internationale Nachrichten sowie eigenproduzierte Inhalte und Inhalte von Wettbewerbern und anderen Medienpartner. Joyn ist eine Aggregator-Plattform für alle Inhalte, die die österreichischen User:innen interessieren und begeistern – einfach verfügbar und kostenfrei.



Markus Breitenecker, CEO ProSiebenSat.1 PULS 4 und Joyn Österreich: „Eine Plattform, die alle eint, die unseren Medienstandort in Österreich stärkt. Es ist die Zusammenarbeit zwischen starken österreichischen Medienpartnern von österreichischen Nachrichten bis österreichischem Entertainment, von öffentlichen-rechtlich bis privat, von Fernsehen bis Radio. Ich freue mich, dass Joyn nun alle zusammenbringt. Denn nur gemeinsam bringen wir es zusammen, gegen internationale Konkurrenz auch in Zukunft bestehen zu können und unserem Publikum einfach verfügbar ihre liebsten Inhalte aus und für Österreich anbieten zu können. Auch für unser Unternehmen ist der Start von Joyn ein Gamechanger, ein wichtiger Meilenstein in unserer Transformation vom Broadcaster zur digitalen Medienplattform.“



Fabian Knauseder, Geschäftsleitung Streaming/Joyn Österreich: „Mit ZAPPN waren wir bereits früh ein Pionier im Bereich des kostenfreien Streamings, konnten damit eine stabile und beliebte Streamingplattform aufbauen und stetig weiterentwickeln. Was nun mit Joyn folgt, ist für unsere hunderttausenden Nutzer:innen ein noch nie dagewesenes und dennoch weiterhin kostenfreies Streamingangebot. Mit Joyn erweitern wir unser App-Portfolio aber nicht nur technisch mit einer neuen Plattform und neuen Features, Joyn bündelt neben unserem gesamten Contentangebot mit Streaming-Hits von ATV, PULS 4 und ProSieben, den Joyn Originals auch das vieler relevanter österreichischer und internationaler Sender und Inhalte, wie die Angebote des ORF und ServusTV sowie DAZN, Euronews, Laola1 uvm.“



Joyn bringt alle zusammen. Darum lautet das Motto von Joyn: „Wir bringen’s zam“



Unter dem Claim „Wir bringen’s zam“ arbeitet das Medienhaus stetig an der Weiterentwicklung der Streamingplattform Joyn und launcht die Phase 1 am heurigen 4GAMECHANGERS Festival, vom 15.-17. Mai. Mehr Infos zum 4GAMECHANGERS Festival 2023 finden Sie unter 4gamechangers.io. Dort wird es auch den ersten tieferen Einblick in die eigene österreichische Joyn Contentproduktion sowie ein Kennenlernen der Zuseherschaft mit den eigenen, lokalen Joyn Teams geben.





Weiterführende Infos zum Weg von ZAPPN zu Joyn als Österreichs SuperStreamer finden Sie hier



Streaming und Fernsehen – „Wir bringen’s zam“: ZAPPN wird Joyn



Wir bringen’s zam – denn wir bringen alle zusammen: mehr als 50 Live-Sender von öffentlich-rechtlich bis privat, bekannte Joyn Originals, mehr als 100 Radiosender und exklusive Previews. Österreichisch, vielfältig, einfach & kostenlos – ein neuer Streamer, eine neue App und Web-Destination mit joyn.at für alle. Der große Start live zum 4GAMECHANGERS Festival 2023.



Österreich bekommt mit Joyn die bislang umfassendste neue Streamingplattform: Unter dem Motto „Wir bringen’s zam“ wird Streaming und Fernsehen vereint – gemeinsam mit österreichischen Marktpartnern aus TV, wie dem ORF und Servus TV, und vielen Radiopartnern. Joyn ist live und on-Demand verfügbar, österreichisch, vielfältig, einfach und kostenlos: über 50 statt bisher 25 Live-Sender von öffentlich-rechtlich bis privat, News und Entertainment, lokale und internationale Originals & Film-Highlights, österreichische Filme und Kurzfilme, Reality-TV, Comedy & Kabarett, Live-Sport und -Events, Food & Lifestyle, ein Radioplayer mit über 30 Radiosendern von privat bis öffentlich-rechtlich.



2017 hat die Reise von Streaming & Fernsehen in Österreich mit ZAPPN begonnen. Mittlerweile ist die Streamingapp der ProSiebenSat.1 PULS 4 Gruppe die #1 aller kostenloser Streamingapps. Sie zählt als solche zu den beliebtesten Streamingangeboten der Österreicher:innen in dem sie auf einer Plattform alle beliebten TV-Sender des Landes mit ORF, ServusTV, den Sendern der PULS 4-ATV-Gruppe sowie zahlreiche weitere Channels und eine riesige on-Demand-Mediathek mit beliebten Serien, Filmen sowie jeder Menge Streaming-Only-Content bietet. Joyn ist ein österreichisches Produkt aus der Weiterentwicklung von ZAPPN und gestützt durch das Know-How von Joyn in Deutschland. Nicht zuletzt zeigt sich das an den zahlreichen Kooperationspartnern von Joyn in Österreich – die neue Streamingplattform auf dem Weg zu Österreichs SuperStreamer.



Die neue Ära von Streaming & Fernsehen in Österreich startet jetzt: mit Joyn.

LIVE: Wir bringen’s zam = über 50 Live-Channels wie ATV, PULS 4, ProSieben, ORF 1, Servus TV, Euronews, DAZN, uvm. in Kombination mit exklusiven Live-Creator-Events von Stars wie MONTANABLACK und Knossi, ergänzt mit mehr als 30 Live-Radiosendern machen Joyn zum umfassendsten kostenlosen Live-Streamingplayer in Österreich.

ORIGINALS & Exclusives: Österreichische Eigenkreationen (= Exclusives) werden kombiniert mit beliebten Joyn Originals & internationalen Film-Highlights. Mit dabei sind neue Serien wie „Food Fellas“ mit Influencer-Star Lukas Galgenmüller sowie erstmals für Österreich: beliebte Joyn Originals wie „jerks.“, „Blackout“, uvm. Das Beste daran: Alles steht kostenlos zur Verfügung!

ON DEMAND: Die Öffentlichen-Rechtlichen und die Privaten, mehr als 15 Mediatheken on Demand zur kostenlosen Verfügung. Erstmals kombiniert ein Streamingplayer die on-Demand-Bereiche der besten Programme Österreichs. Ab sofort bietet Joyn die umfassende PULS 4, ATV & PULS 24 Mediathek in Kombination mit allen ORF und Servus TV on-Demand-Inhalten. Kostenloses Streaming von Hits wie „Bauer sucht Frau“, „Germany’s Next Topmodel“ sowie „Dancing Stars“, „Tatort“ bzw. „Heimatleuchten“ und „Bares für Rares“. Ein österreichischer Streamingplayer, der verbindet.

ÖSTERREICH: Erweitert wird das geballte Unterhaltungsangebot auch um 24/7 News im Stream, nationale und internationale Breaking News, Infotainment & Public Value. Joyn vereint dabei lokale News Angebote wie PULS 24, Servus TV Nachrichten und die Zeit im Bild mit internationalen Angeboten wie N24 Doku und Welt und Euronews.



Über Joyn in Österreich

Joyn ist Österreichs neue, kostenlose Streamingapp und ab sofort für eine Vielzahl aller gängigen Endgeräten verfügbar. Mit Joyn können mühelos mehr als 50 kostenlose Premium-Live-Streams ohne abgerufen, über 80.000 Serien, Filme, Shows gestreamt sowie 30 Radiosender empfangen werden. Joyn gibt es auf www.joyn.at sowie für folgende Plattformen/Endgeräte ganz einfach zum Download:



Samsung Smart TV Geräte (ab 2017), LG Smart TV Geräte (ab 2018), iOS (iPhone, iPad), tvOS (Apple TV), Android Smartphones und Tablets, Huawei Smartphones und Tablets, Android TV / Google TV Geräte (z.B. Sony, Philips, uvm.), Amazon FireTV



Alle Apps / Inhalte sind kostenlos. Eine Registrierung wird erforderlich, um alle Funktionen nutzen zu können. Nach erfolgreicher Registrierung können Joyn Nutzer:innen alle Inhalte kostenfrei streamen, erhalten individuelle Empfehlungen und können personalisierte Features wie z.B. eine Merkliste, eigene Reihung von Programmen, sowie geräteübergreifendes Streamen von Inhalten freischalten. Joyn bleibt dabei stets kostenlos.



Alle aktuellen Content-Anbieter und Partner von Joyn gibt’s hier: https://www.prosiebensat1puls4.com/a/joyn/

Rückfragen & Kontakt:

Cornelia Doma

cornelia.doma @ prosiebensat1puls4.com