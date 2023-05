Erster Bundeslehrlingswettbewerb der Pflasterer

Kompetenter Nachwuchs

Wien (OTS) - Ende März 2023 fand der erste Bundeslehrlingswettbewerb der Pflasterer in der Bauakademie in der Steiermark statt. Seit 2020 wurde der Wettbewerb bereits geplant, jedoch wegen Corona mehrmals verschoben.

Neun Lehrlinge des dritten Lehrjahres, die nach den besten fachlichen Ergebnissen in der Schule ausgesucht wurden, stellten sich den herausfordernden Aufgaben und bewiesen ihr großartiges Können und handwerkliches Geschick. In Anlehnung und Vorbereitung an die Lehrabschlussprüfung hatten die Schüler ihr eigenes Projekt zu planen und dieses beim Wettbewerb umzusetzen.

Dazu Richard Michels, Leiter des Organisationsteams: „Wir können sehr stolz auf unsere Lehrlinge sein, die Schüler haben sehr gute Ergebnisse gebracht und waren sehr motiviert! Der erste Lehrlingswettbewerb war eine sehr tolle und erfolgreiche Veranstaltung, die in Zukunft jedes Jahr durchgeführt werden wird.“

Die Bewertung der Arbeiten fand durch eine Prüfungskommission aus den Fachinnungen und den Berufsschulen in Graz und Wien statt. Den ersten Platz auf Bundesebene belegte der Steirer Tobias Legat von der Klöcher Bau GmbH, gefolgt von Hajatullah Kamalzada von der Hussl GmbH in Tirol und Lukas Krois von der FSP GmbH aus Wien.

Ing. Robert Sam, Berufsgruppensprecher der Pflasterer, ergänzt: „Unser besonderer Dank gilt allen Sponsoren, die den Wettbewerb mit ihrer Unterstützung erst ermöglicht haben und natürlich unserem gesamten Organisationsteam.“

Die Lehre zum Pflasterer/in dauert 3 Jahre und wird dual angeboten. Die Ausbildung in der Berufsschule erfolgt im Block, das restliche Jahr ist der Lehrling im Betrieb. Das Pflastererhandwerk ist eine krisensichere Ausbildung, da gelerntes Fachpersonal immer nachgefragt wird. Es wird eine fundierte technische Ausbildung mit einer der höchsten Lehrlingsentschädigungen und langfristig sehr guten Verdienstmöglichkeiten geboten.

Die Arbeitsgruppe Image Pflasterer wurde von der Berufsgruppe der Pflasterer der Wirtschaftskammer Österreich offiziell mit der Planung des Bundeslehrlingswettbewerbes beauftragt und bietet weiterführende Informationen zur Ausbildung auf pflasterer-lehrling.at.

