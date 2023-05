Wildmoser/Koch berät die Gesellschafter der Quehenberger Logistics bei Verkauf Anteilsmehrheit an die Geis Gruppe

Wildmoser/Koch & Partner hat unter der Leitung von M&A/Corporate Partnerin Dr. Beate Anzinger die Gesellschafter der Quehenberger Logistics (AUGUSTIN QUEHENBERGER GROUP GMBH) beim Verkauf einer Anteilsmehrheit von 66% an die deutsche Geis Gruppe umfassend rechtlich beraten. Der bisherige Mehrheitseigentümer Christian Fürstaller bleibt mit 34% weiter Gesellschafter und CEO von Quehenberger Logistics. Rodolphe Schoettel scheidet zwar als Gesellschafter aus, bleibt aber als CFO weiter mit an Bord. Die Transaktion steht noch unter dem Vorbehalt der Zustimmung seitens der Kartellbehörden.

Die neue Unternehmensgruppe wird mit insgesamt rund 10.000 Mitarbeitern an etwa 200 Standorten in 13 Ländern und einem Umsatz von ca. EUR 2 Mrd. zu einem führenden Logistikplayer in ihren Märkten. „Ich freue mich darauf, in enger Abstimmung mit der Geis Gruppe künftig mit gebündelten Stärken das Angebot weiterhin zu verbessern und das Geschäft weiter zügig auszubauen“, so Christian Fürstaller. In Bezug auf die rechtliche Beratung sagen Christian Fürstaller und Rodolphe Schoettel: „Wir haben Beate Anzinger und Elisabeth Huber vor vielen Jahren als rechtliche Vertreter der Gegenseite kennengelernt und schnell erkannt, dass wir sie lieber auf unserer Seite haben. Für uns war es selbstverständlich, dass nach jahrelanger professioneller und kompetenter Beratung unserer Unternehmensgruppe im Transaktionsbereich auch dieser entscheidende Schritt unter ihrer rechtlichen Begleitung erfolgt.“

Das Team von Wildmoser/Koch & Partner bestand aus Dr. Beate Anzinger (Federführung, Partnerin), Mag. Elisabeth Huber, LL.B., P LL.M. (Partnerin), Michael Höllerer, LL.M. (Rechtsanwalt) sowie den Associates MMag. Matthias Haslmayr, BSc. Mag. Christina Tulzer und Mag. Michelle Dinc.

Über Wildmoser/Koch & Partner:

Wildmoser/Koch & Partner ist eine mit Wirtschaft und Industrie eng verbundene österreichische Wirtschaftskanzlei mit Büros in Linz und Wien. Beratungsschwerpunkte der Kanzlei sind insbesondere M&A/Gesellschaftsrecht, Restrukturierungs- und Sanierungsberatung, Insolvenzrecht, Immobilienrecht, Kartellrecht. Bei internationalen Transaktionen baut die Kanzlei auf ihr seit vielen Jahren bewährtes Netzwerk bestehend aus Wirtschaftskanzleien, Steuerberatern und Wirtschaftsprüfern mit jeweils lokaler exzellenter Expertise und Beziehungen. Für die Mandanten ist Wildmoser/Koch & Partner damit auch bei grenzüberschreitenden Transaktionen der alleinige Ansprechpartner und gewährleistet als Schnittstelle zu ihrem internationalen Netzwerk eine umfassende Gesamtlösung aus einer Hand.

