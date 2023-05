Ministerin Gewessler bei ÖGV-Verbandstag: "Genossenschaften als Treiber für Energiegemeinschaften"

Österreichischer Genossenschaftsverband verstärkt Engagement für nachhaltige Energiewende

Wien (OTS) - Mit Klimaschutzministerin Leonore Gewessler als Gastrednerin hat der Österreichische Genossenschaftsverband (ÖGV) am Mittwoch seinen Verbandstag 2023 abgehalten. Dabei lobte die Ministerin die Vorreiterrolle bei der Gründung von Energiegemeinschaften: "Bei Genossenschaften sind die Mitglieder zugleich Eigentümer und Kunden, es gelten Prinzipien wie Mitgliederförderung, Demokratie und Subsidiarität. Damit sind sie für Energiegemeinschaften hervorragend geeignet." Anschließend diskutierte Gewessler mit Vertreterinnen und Vertretern aus der genossenschaftlichen Praxis.

Erfolgsbilanz

ÖGV-Vorstandsvorsitzender Peter Haubner nutzte den Verbandstag, um Bilanz über ein Rekordjahr zu ziehen: Mit 26 neuen Genossenschaften – zwei Drittel davon sind im Energiebereich tätig – gab es so viele Gründungen wie seit vielen Jahrzehnten nicht mehr. Einen erheblichen Beitrag zu diesem Boom leisten die ebenfalls genossenschaftlich organisierten Volksbanken in ihrer Rolle als Finanzierungspartner für nachhaltige Projekte.

Personalia

Der Verbandstag brachte auch eine Änderung an der Spitze des ÖGV: Gerhard Hamel, Vorstandsvorsitzender der Volksbank Vorarlberg, übernahm turnusgemäß die Präsidentschaft, der bisherige Präsident, APA-Chef Clemens Pig, wurde zum Vizepräsidenten gewählt. Neu in den Verbandsrat, das Aufsichtsgremium des ÖGV, rückt Roland Spitzhirn auf. Er ist Geschäftsführer der Vereinigten Eisfabriken und Kühlhallen in Wien.

Über den ÖGV

Der ÖGV ist der Service- und Revisionsverband der Volksbanken sowie der gewerblichen Genossenschaften in Österreich – darunter bekannte Marken wie Expert, Red Zac, Sport 2000, ABAU oder auch die APA.

Rückfragen & Kontakt:

Österreichischer Genossenschaftsverband

Mag. Günther Griessmair

+43 1 313 28-409

guenther.griessmair @ oegv.volksbank.at

www.genossenschaftsverband.at