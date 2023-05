Die Sozialdemokratie handelt europäisch und international

Gemeinsames Diskussionspapier von Top-Diplomat:innen: www.andibabler.at/europa-international

Wien (OTS) - Am Mittwoch, den 3. Mai 2023, übergab der ehemalige Sekretär von BK Bruno Kreisky und frühere EU-Chefverhandler und Hoher Repräsentant für Bosnien und Herzegowina, Wolfgang Petritsch, ein Papier an Andreas Babler, um einen Diskussionsprozess über internationale Politik in der SPÖ in Gang zu setzen.



Petritsch äußerte die Hoffnung, gemeinsam mit Babler, dem Kandidaten für den SPÖ-Vorsitz, einen Diskussionsprozess zu starten, "um endlich die leider lange vernachlässigte europäische und internationale Vernetzung und Ausrichtung der SPÖ zu stärken".

Unterzeichnet wurde das Papier von

Wolfgang Petritsch, Präsident des Österreichischen Instituts für internationale Politik (OIIP)

Bot.in Eva Nowotny, außenpolitische Beraterin im Kabinett BK Vranitzky, ehem. Botschafterin in Frankreich, UK und den USA

Thomas Nowotny, u.a. Sekretär im Kabinett Kreisky

Bot. Georg Lennkh, ehem. österreichischer Sonderbotschafter für Afrika und EU-Sonderbeauftragter im Tschad

Bot. Peter Moser, ehem. Botschafter u.a. in der Republik Korea, Japan und den USA

Helfried Carl, ehem. Büroleiter von Nationalratspräsidentin Prammer und ehem. Botschafter in der Slowakei





Die gesamte Erklärung finden Sie hier: Europäische und Internationale Visionen | Andi Babler





Rückfragen & Kontakt:

presse @ andibabler.at