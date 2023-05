FPÖ-Teufel: Regierung flüchtet vor echter Corona-Aufarbeitung!

Schwarz-Grün will Corona-Versagen vertuschen

St. Pölten (OTS) - „Die Regierung kann sich nicht einmal zu einer ehrlichen Entschuldigung durchringen. Verschleppen und vertuschen lautet das Motto. Nehammer und Kogler flüchten vor einer echten Aufarbeitung des Corona-Wahnsinns. Obwohl sich die Regierung selbst als zu „expertenhörig“ einstufte, werden jetzt wieder Experten beauftragt, die es für die Regierung richten sollen. Genauso wie die Corona-Politik stattgefunden hat, findet jetzt die Aufarbeitung statt, nämlich dilettantisch, uneinsichtig und voll an den Lebensrealitäten der Bürger vorbei “, kritisiert FPÖ-Klubobmann im NÖ Landtag, Ing. Mag. Reinhard Teufel, die heute präsentierten Placebos, die den Steuerzahlern mehr als eine halbe Million Euro kosten.

„Nicht Corona hat einen Ausnahmezustand ausgelöst, sondern diese Regierung mit völlig evidenzbefreiten Zwangsmaßnahmen und Schikanen. Die Angstpolitik wurde gezielt eingesetzt. Die Impfpflicht und Schulschließungen waren der absolute Tiefpunkt der Corona-Politik. So einfach lassen wir die Regierung nicht davonkommen – auch wenn sie auf Zeit spielt. Die Abrechnung der Bevölkerung folgt bei der kommenden Nationalratswahl“, sagt Teufel.

„Die Regierung soll sich ein Beispiel am niederösterreichischen Weg der Wiedergutmachung nehmen anstatt querzuschießen und uns auszurichten, was alles nicht geht. Es braucht österreichweit eine schonungslose Aufarbeitung, eine Generalamnestie für Corona-Strafen und vor allem echte Hilfe für unsere Kinder und Jugendlichen, die psychische Probleme davongetragen haben. Es ist Zeit für eine echte und ehrliche Aufarbeitung des Corona-Wahnsinns“, so der FPÖ-Klubobmann.

