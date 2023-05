„Dancing Stars“ tanzen am 5. Mai in ORF 1 um den Einzug ins Finale

Zwei Solo-Tänze und ein „Dance Off“ entscheiden in der neunten Live-Show um 20.15 Uhr über die Top 3

Wien (OTS) - Wer schafft den Einzug ins große „Dancing Stars“-Finale am 12. Mai? Am Freitag, dem 5. Mai 2023, kämpfen die vier verbleibenden Tanzpaare live um 20.15 Uhr in ORF 1 um die Chance, ins Finale zu tanzen und „Dancing Star 2023“ zu werden. Die Kandidatinnen und Kandidaten zeigen dabei je zwei Einzeltänze: Quickstep, Paso Doble, Slowfox und Wiener Walzer sowie je ein „Contemporary Dance“. Danach gibt es das erste Voting. Die beiden Paare, die nach Jury- und Publikumsvoting die ersten beiden Plätze belegen, sind damit fix fürs Finale qualifiziert. In der Entscheidungsshow gehen die zwei letztplatzierten Tanzpaare mit einem Jitterbug zu „Wake Me Up Before You Go-Go“ in ein „Dance Off“ um das dritte Finalticket! Corinna Kamper & Danilo Campisi, Lilian Klebow & Florian Gschaider, Missy May & Dimitar Stefanin sowie Alexander Pointner & Manuela Stöckl müssen daher einmal mehr ihr Bestes geben, um das Publikum sowie die aus Maria Angelini-Santner und Balázs Ekker bestehende Fix-Jury und Gastjurorin Katharina Straßer von ihrem Können und ihrer tänzerischen Entwicklung zu überzeugen und eine Woche später ins Rennen um den Titel gehen zu können. Eröffnet wird das Halbfinale von den Profis der Staffel, die mit einer Performance zu „Faith“ für Stimmung im Ballroom sorgen. Weitere Informationen zur von Mirjam Weichselbraun und Andi Knoll moderierten ORF-Erfolgsshow sind unter presse.ORF.at abrufbar.

Musikauswahl und Votingnummer

Bis zu zehn Punkte für die Tanzleistungen der „Dancing Stars“ vergeben die aus Maria Angelini-Santner und Balázs Ekker bestehende Fix-Jury sowie ein wöchentlich wechselnder Gastjuror bzw. eine wöchentlich wechselnde Gastjurorin – am 5. Mai ist das Katharina Straßer. Unter 09010 5909 und der angehängten zweistelligen Paarnummer (50 Cent pro Anruf/SMS) kann für die jeweiligen Favoriten gevotet werden. Die Votingnummern müssen nicht der Startreihenfolge entsprechen.

Paar 01: Corinna Kamper & Danilo Campisi tanzen einen Slowfox zu „My Baby Just Cares For Me“ und einen „Contemporary Dance“ zu „Glatteis“ Paar 04: Alexander Pointner & Manuela Stöckl tanzen einen Quickstep zu „The One That I Want“ und einen „Contemporary Dance“ zu „Sign of the Times“

Paar 07: Lilian Klebow & Florian Gschaider tanzen einen Paso Doble zu „The 5th“ und einen „Contemporary Dance“ zu „A Million Dreams“ Paar 09: Missy May & Dimitar Stefanin tanzen einen Wiener Walzer zu „Love on the Brain“ und einen „Contemporary Dance“ zu „Thunder“

„Dancing Stars“ im ORF – barrierefrei für seh- und hörbeeinträchtigtes Publikum

Wie bereits bei den vorhergehenden Staffeln werden auch die „Dancing Stars“ 2023 in ORF 1 umfassend barrierefrei ausgestrahlt: Für blinde und sehbehinderte Menschen werden alle Folgen in einer Audioversion auf der zweiten Tonspur angeboten. Die Emotionen im Ballroom werden durch eine eigene Kommentatorin und einen eigenen Kommentator daher auch für Menschen mit Sehbehinderung live erlebbar gemacht. Juliana Kühberger, Sandra Spick, Sebastian Aster, Gregor Waltl und Johannes Karner begleiten ihr Publikum von der Premiere bis zum Finale mit ihrem speziellen Live-Kommentar. Die Aufgabe der Audiokommentatoren ist es, all das, was ihrem Publikum verborgen bleibt, durch akustische Bildbeschreibungen zu transportieren: etwa das Aussehen der Kostüme und die Choreografie der Tänze, Gestik, Mimik und Showeffekte. Hörbar werden die live gesprochenen Audiokommentare durch Umschalten auf den zweiten Tonkanal der Fernbedienung sowie auf der ORF-TVthek. Zusätzlich stehen für gehörlose und hörbehinderte Zuschauer/innen im ORF TELETEXT auf Seite 777 sowie auf der ORF-TVthek Live-Untertitel zur Verfügung. Die barrierefreien Sendungen sind auf der ORF-TVthek sieben Tage als Video-on-Demand abrufbar.

„Dancing Stars“-Aktionen auf mein.ORF.at

Die „Dancing Stars“-Fans finden auf mein.ORF.at zahlreiche Mitmach-Aktionen, darunter ein Ticket-Gewinnspiel, bei dem wöchentliche Eintrittskarten für die kommende Show verlost werden, signierte digitale Autogrammkarten der Tanzpaare, Scoreboards zur aktuellen Folge, ein Paare-Spiel zum Mitmachen sowie Sticker und GIFs für WhatsApp, iMessage etc.

Rückfragen & Kontakt:

http://presse.ORF.at