Jazz-Abend „Swinging Sensations“ im Bezirksmuseum 13

Reservierungen für 12. Mai: bm1130@bezirksmuseum.at

Wien (OTS) - Ein „Gesprächskonzert“ mit dem vielversprechenden Titel „Swinging Sensations. Jazz modern und cool“ organisiert das ehrenamtlich agierende Team am Freitag, 12. Mai, ab 19.30 Uhr, im Bezirksmuseum Hietzing (13., Am Platz 2). Im Festsaal des Museums ist das erstklassige Ensemble „Jazz-Septett CEORA featuring Elias Meiri“ zu Gast und wartet mit einem packenden Programm auf. Der Abend hat das Motto „Verständiges Jazzhören für Anfänger und Fortgeschrittene“. Günter Spies ist Musiker, Arrangeur, Komponist und Moderator, der auf kurzweilige Weise die Besucher*innen in feine Finessen der Jazz-Musik einweiht. Der Eintritt ist gratis. Die Museumsleute bitten das Publikum um „großzügige Spenden“. Ratsam sind rasche Anmeldungen per E-Mail: bm1130@bezirksmuseum.at.

Die freiwillig engagierte Museumsmannschaft skizziert die Zielgruppe der Veranstaltung: „Geeignet für alle, die gern zuhören, gerade auch für neugierige Liebhaber*innen der klassischen Musik“. Gemeinsam mit Maestro Elias Meiri (Klavier) spielen die kongenialen Instrumentalisten Johannes Probst (Trompete), Tommy Molnar (Saxophon), Thomas Beck (Saxophon), Günter Spies (Posaune), Karl Sayer (Kontrabass) und Uli Hejsek (Schlagwerk). Auskünfte über den Museumsbetrieb (Öffnungszeiten, Dauer-Ausstellung, temporäre Präsentationen, u.a.) gibt der Leiter, Ewald Königstein unter der Telefonnummer 877 76 88 (Mittwoch und Samstag: Nachmittag). Nähere Informationen im Internet: www.bezirksmuseum.at.

