Bundesheer mit Land Kärnten, LiD und ORF als Partner bei Pressekonferenz zum Militärmusikfestival 2023

„Heer on Tour“ und „Mission Vorwärts“ auf der Zielgeraden zum Militärmusikfestival in Kärnten

Wien (OTS) - Das Militärmusikfestival des Österreichischen Bundesheeres am 25. Mai 2023 von 19:00 bis 22:30 Uhr im Wörthersee Stadion-28 Black Arena, ist heuer die größte militärmusikalische Veranstaltung Österreichs. In Anbetracht der im Vorfeld stattfindenden 15 nationalen Bewerbungsveranstaltungen „Heer on Tour“ unter dem Leitspruch „Mission Vorwärts“ sowie einem Bewerbungskonzert in Ljubljana in Slowenien, zählt dieses Festival zu den größten Events der letzten Jahre in Kärnten. Die Benefizveranstaltung gestalten über 700 Musikerinnen und Musiker aus insgesamt fünf Nationen.

Verteidigungsministerin Klaudia Tanner: „Seit mehr als 50 Jahren sammeln wir gemeinsam mit LICHT INS DUNKEL Spenden und daraus ist auch eine erfolgreiche Kooperation entstanden. Wir freuen uns sehr über diese Zusammenarbeit, bei der wir alleine im Vorjahr fast 100.000 Euro übergeben konnten. Wir werden uns auch in Zukunft gemeinsam bemühen, um denjenigen zu helfen, die vom Schicksal vor eine schwere Aufgabe gestellt wurden, die alleine oft kaum zu meistern ist. Daher darf ich mit Freude verkünden, dass wir gemeinsam mit dem Land Kärnten, dem ORF und der Aktion LICHT INS DUNKEL, wieder zu einem international beachteten Militärmusikfestival einladen können – unter dem Motto des Bundesheeres ,Mission Vorwärts‘.“

Landeshauptmann Peter Kaiser: „Die enge und positive Verbindung, die es in Österreich und Kärnten zwischen der Bevölkerung und dem Bundesheer, mit den Soldatinnen und Soldaten, gibt, ist etwas Besonderes. Die Menschen vertrauen auf deren Schutz und Hilfe, die sie insbesondere bei Naturkatastrophen immer wieder unter Beweis stellen. Als wichtiges Bindeglied zur Bevölkerung und bei vielen Auftritten viel bejubelt, haben sich die österreichischen Militärmusiken als hochprofessionelle, vielfältige und starke Aushängeschilder dieses Bundesheeres einen Namen gemacht. Ich freue mich und bin stolz darauf, dass das Militärmusikfestival 2023 in Klagenfurt stattfindet. Großartig ist, dass neben den acht österreichischen Militärmusiken und mehreren Musikstars auch Militärmusiken aus Italien, Montenegro, dem Oman und Slowenien dabei sind, und so nicht nur für ein unvergessliches Musikerlebnis der besonderen Art sondern auch für viele positive Schlagzeilen bis weit über die Grenzen unseres Bundeslandes hinaus sorgen werden.“

LICHT INS DUNKEL

Dieses Dreigestirn der Hilfe aus dem Österreichischen Bundesheer, dem ORF und LICHT INS DUNKEL hat bereits in der Vergangenheit bei vielen gemeinsamen Aktivitäten bewiesen, wie gut und wertvoll diese Kooperation ist. Ganz besonders wertvoll war die Zusammenarbeit letztes Jahr nach den Unwettern im Kärntner Gegendtal, wo das Bundesheer unmittelbare Hilfe vor Ort leistete, der ORF von der ersten Stunde von der Katastrophe berichtete, einen Aktionstag für die Betroffenen ins Leben rief und wo LICHT INS DUNKEL mit seinen bewährten Strukturen die ordnungsgemäße Erfassung der Spenden und im Anschluss die schnelle Zuteilung der finanziellen Mittel aus dem LICHT INS DUNKEL Soforthilfefonds für die geschädigten Familien übernahm. Mario Thaler von LICHT INS DUNKEL: „Diesmal feiern wir gemeinsam ein freudiges Ereignis, nämlich ein besonderes Festival der Militärmusik, worauf wir uns sehr freuen und wofür wir uns besonders beim Land Kärnten, dem Österreichischen Bundesheer und dem ORF bedanken möchten, da die gesammelten Spenden dem LICHT INS DUNKEL Soforthilfefonds zugutekommen werden und somit wiederum Familien, die das Leben vor ganz besondere Herausforderungen stellt. Ein herzliches Dankeschön an alle Beteiligten!“

Umfassendes Programm im ORF

Der ORF berichtet seit April in all seinen Medien von dem Militärmusikfestival in Klagenfurt und den zuvor stattfindenden öffentlichen Platzkonzerten in Kärnten, der Steiermark, Salzburg und Osttirol. Neben Live-Einstiegen aus den Bundesländern (in „Guten Morgen Österreich“) gibt es mehrere TV- („Bundesland heute“) und Radiobeiträge zum Thema. Radio Kärnten bringt in verschiedenen Flächen- und Blasmusiksendungen Berichte von den Vorbereitungen und Proben und sendet am 25. Mai live vom Festival in Klagenfurt. Die Online-Redaktion des ORF Kärnten widmet sich ebenfalls ausführlich dieser Großveranstaltung und das Social-Media-Team hält das ORF-Publikum via Facebook und Instagram am Laufenden. Das Militärmusikfestival im Wörthersee Stadion (28 Black Arena) wird aufgezeichnet und im Juni auf ORF 2 ausgestrahlt. Informationen zum Militärmusikfestival in Klagenfurt und den Platzkonzerten sind online unter lichtinsdunkel.ORF.at zu finden.

ORF-Generaldirektor Roland Weißmann: „Für den ORF und LICHT INS DUNKEL sind verlässliche Partner besonders wertvoll. Schon seit Beginn der Aktion von LICHT INS DUNKEL im Jahr 1973 ist Verlass auf die Unterstützung des Österreichischen Bundesheers. Dafür sind wir sehr dankbar und wir freuen uns, dass diese Hilfsbereitschaft weiter Bestand hat und dabei hilft, sowohl bedürftige Menschen in Österreich in Notsituationen zu unterstützen als auch die inklusive Bewusstseinsbildung der Gesellschaft voranzutreiben. Besonders freut mich, dass das Militärmusikfestival – diesmal in Klagenfurt – wieder den Auftakt in das neue Aktionsjahr von LICHT INS DUNKEL darstellt, über das der ORF als mediale Plattform der Aktion ausführlich berichten wird.“

Musikalische Vielfalt

Die Besonderheit beim heurigen Militärmusikfestival des Österreichischen Bundesheeres ist die internationale Beteiligung von Militärmusiken aus Italien, Slowenien, Montenegro und aus dem Oman. Damit stellen über 700 Musikerinnen und Musiker ihr Können unter Beweis, was ihren Beruf ganz besonders und vielseitig macht. Insgesamt werden etwa 1.500 Personen wie Militärmusiker, Künstler, Organisatoren, der Führungsstab, Techniker und Sicherheitskräfte am Festival mitwirken. Das musikalische Repertoire ist vielseitig: Zusätzlich zur Pflege der klassischen Marschmusik wie dem „Großen Österreichischen Zapfenstreich“ präsentieren die Militärkapellen Musik für jeden Geschmack. Die Bandbreite reicht dabei von Rock und Pop bis hin zu anspruchsvoller Klassik. Der slowenisch- und deutschsprachige Chor „Jakob Petelin Gallus“ sowie ein Jugendchor aus Klagenfurt runden die musikalische Reise durch mehrere Staaten ab.

Stars und Militärmusik

Die erwarteten 12.000 Besucherinnen und Besucher im Stadion können sich auf mehrere Höhepunkte freuen. Als Special Guests stellen sich Stars in den Dienst dieser Benefizveranstaltung. Neben der in Kärnten gebürtigen Sängerin Melissa Naschenweng werden Hitparadenstürmer Chris Steger - derzeit Grundwehrdiener im Bundesheer - und Startenor Andreas Schager auf einer eigens installierten Bühne inmitten der Stadionplätze einzeln und in einem Crossover miteinander auftreten. Eine musikalische Premiere, komponiert von Tristan Schulze, ist nur eines der Highlights.

Durch das Event begleiten die ebenfalls weit über die Landesgrenzen hinaus bekannten Moderatoren des ORF Kärnten LICHT INS DUNKEL-Botschafterin Sonja Engl-Kleindienst und Marco Ventre.

Karitative Veranstaltung in Partnerschaft

Getragen wird die Aktion als eine „Partnerschaft mit Herz“. Gesammelt werden Spenden für die Hilfsaktion LICHT INS DUNKEL, ganz nach dem Motto: “Das Ticket ist gratis – Ihre Spende an LICHT INS DUNKEL ist wertvoll!“ Zum Gelingen der Veranstaltung stehen die Partner des Militärmusikfestivals 2023 Schulter an Schulter: Das Österreichische Bundesheer mit LICHT INS DUNKEL, dem ORF und dem Land Kärnten. Infos zum Militärmusikfestival 2023 sind unter musik.bundesheer.at abrufbar.

Rückfragen & Kontakt:

Bundesministerium für Landesverteidigung

Presseabteilung

+43 664-622-1005

presse @ bmlv.gv.at

http://www.bundesheer.at

@Bundesheerbauer