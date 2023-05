Lotto: Jackpot mit rund 1,4 Millionen Euro am Sonntag

Solo-Sechser bei LottoPlus in OÖ und Solo-Joker in Wien

Wien (OTS) - „Aus jedem Dorf ein Hund“ würde der Volksmund zu den „sechs Richtigen“ vom vergangenen Mittwoch sagen, denn es war aus dem Einer-, dem Zehner-, dem Zwanziger-, dem Dreißiger- und dem Vierziger-Bereich zumindest eine Zahl dabei. Zu bunt war dies den Lotto Fans. Oder waren es doch eher die fünf geraden Zahlen, die den Spielteilnehmer:innen zu viel waren? Wie auch immer, es gab jedenfalls keinen Sechser, und damit wartet am kommenden Sonntag ein Jackpot, bei dem es um rund 1,4 Millionen Euro geht.

Beim Fünfer mit Zusatzzahl gab es zwei Gewinne. Einer wurde per Normalschein in Kärnten erzielt, der andere per Quicktipp in Oberösterreich. Beide Gewinner erhalten jeweils mehr als 41.000 Euro.

LottoPlus

Bei LottoPlus gab es einen Solo-Sechser, und der wurde in Oberösterreich erzielt. Ein Linzer bzw. eine Linzerin war mit dem ersten von zwei Tipps auf einem Normalschein erfolgreich und gewann rund 202.000 Euro. Für den LottoPlus Sechserrang der nächsten Runde warten rund 250.000 Euro.

Joker

Einen Sologewinn gab es schließlich auch beim Joker. Einzig ein Wiener bzw. eine Wienerin knackte mit dem „Ja“ zur richtigen Joker Zahl den Jackpot und gewann mehr als 429.000 Euro.

Die Ziehung am Sonntag moderiert Evelyn Vysher.

Lotto Quoten der Ziehung vom Mittwoch, 4. Mai 2023

JP Sechser, im Topf bleiben EUR 597.316,92 – 1,4 Mio. warten 2 Fünfer+ZZ zu je EUR 41.065,50 51 Fünfer zu je EUR 1.756,80 129 Vierer+ZZ zu je EUR 208,30 2.765 Vierer zu je EUR 54,00 3.337 Dreier+ZZ zu je EUR 20,10 46.247 Dreier zu je EUR 5,80 141.164 Zusatzzahl allein zu je EUR 1,20

Lotto Gewinnzahlen: 1 14 18 24 38 44 Zusatzzahl 37

LottoPlus Quoten der Ziehung vom Mittwoch, 4. Mai 2023

1 Sechser zu EUR 201.751,90 88 Fünfer zu je EUR 537,00 2.983 Vierer zu je EUR 14,10 41.609 Dreier zu je EUR 2,00

LottoPlus Gewinnzahlen: 5 7 11 12 24 31

Joker Quoten der Ziehung vom Mittwoch, 4. Mai 2023

1 Joker zu EUR 429.033,40 13 mal EUR 8.800,00 71 mal EUR 880,00 804 mal EUR 88,00 8.535 mal EUR 8,00 87.877 mal EUR 1,80

Joker Zahl: 8 9 1 4 0 9

Rückfragen & Kontakt:

Österreichische Lotterien

Günter Engelhart

01 / 790 70 / 31910

Gerlinde Wohlauf

01 / 790 70 / 31920



https://www.lotterien.at

https://www.win2day.at