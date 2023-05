Die BabyExpo geht restlos ausgebucht in ihr 3. Jahrzehnt

Vom 12. - 14. Mai präsentiert sich Österreichs Babymesse größer als je zuvor

Wien (OTS) - Nach dem gelungenen Restart 2022 geht die "Größte Messe für die Kleinsten" 2023 in ihr drittes Jahrzehnt. Traditionell am Muttertags-Wochenende findet die BabyExpo vom 12. - 14. Mai 2023 in der Wiener Stadthalle statt.



Über 200 nationale und internationale Aussteller präsentieren die wichtigsten Produkte und Dienstleistungen für die Kleinsten, die Messe erreicht 2023 einen neuen Flächenrekord und festigt ihre Stellung als größte Babymesse im deutschen Sprachraum.

Info zu Ausstellern und Programm: www.babyexpo.at

Rückfragen & Kontakt:

bco GmbH

Johannes Breit

+43 (0)699-11978295

office @ bco.co.at