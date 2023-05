„Bewusst gesund“ über die „Wunderdroge“ Bewegung

Am 6. Mai um 17.30 Uhr in ORF 2

Wien (OTS) - Seit Langem sucht die Pharmaindustrie nach der Polypille – einem Arzneimittel, das sowohl Blutdruck, Cholesterinspiegel als auch Blutzucker senkt. Dabei gibt es dieses Mittel schon längst:

Bewegung. Dr. Christine Reiler stellt in dieser speziellen „Bewusst gesund“-Ausgabe am Samstag, dem 6. Mai 2023, um 17.30 Uhr in ORF 2 das breite Spektrum und das große Gesundheitspotenzial von Bewegung vor, wird selbst vieles ausprobieren und dabei ordentlich ins Schwitzen kommen.

Wie fit die Ärztin und Mutter ist, wird eine Spiroergometrie bei Sportmediziner Robert Fritz zeigen. Dann geht es zum Krafttraining und Gewichtestemmen – schließlich hat die Wissenschaft in den vergangenen Jahren eindrucksvoll gezeigt, dass zumindest ein Minimum an Krafttraining für die Gesundheit unerlässlich ist, vor allem für ältere Menschen. Christine Reiler muss auch ihren Gleichgewichtssinn und ihre Körperbeherrschung unter Beweis stellen. Die Propriozeption oder Tiefensensibilität ist ein wichtiger Faktor für gesunde Gelenke und Sturzprävention im Alter. Dazu besucht die Moderatorin nicht nur Akrobaten auf der Slackline und balanciert selbst auf dem schmalen Band, sondern probiert auch Parkour aus. Eine junge Sportart, die die ganze Welt zum Übungsgerät macht und für die Mauern und selbst Häuser keine Hindernisse darstellen. Doch Bewegung stärkt nicht nur die Muskeln und den Kreislauf, sondern auch das Gehirn. Bewegung macht glücklich, schützt vor Depression und Demenz. Am effektivsten wirkt Tanzen – das weiß Christine Reiler auch als ehemaliger „Dancing Star“ und sieht sich an, wie Tanzen als Therapie für Parkinson-Patienten eingesetzt wird. Zusätzlich gibt es in der Bewegungsreise mit Christine Reiler noch die besten Tipps, wie Bewegungseinheiten leicht in den Alltag eingebaut werden können.

