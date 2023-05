Hybrid-Veranstaltung: „(Un)vereinbar? Diskussion zur Erwerbstätigkeit von pflegenden Angehörigen“ am 11.05, 18.15 Uhr (auch Live-Stream)

Teilnahme kostenlos – Anmeldung ab sofort möglich – am Vorabend des Tages der Pflege am 12. Mai

Wien (OTS) - Rund eine Million Menschen in Österreich (drei Viertel davon Frauen) betreuen und pflegen nahestehende Personen. Sie sind dadurch zumeist hoch belastet und stehen oft vor schwierigen Herausforderungen; 30 % von ihnen gehen laut Studien auch einer Erwerbstätigkeit nach. Rufe nach stärkerer Förderung der Vereinbarkeit von Sorgearbeit und Erwerbstätigkeit mehren sich.

Am 11. Mai 2023, dem Vorabend des Internationalen Tags der Pflege, findet dazu die Veranstaltung "(Un)vereinbar? - Eine Diskussion zur Erwerbstätigkeit von pflegenden Angehörigen" in den Räumlichkeiten der ERSTE Stiftung statt. Interessierte und Betroffene können kostenlos persönlich teilnehmen (Anmeldung via eventbrite.at). Die Veranstaltung kann auch über Live-Stream verfolgt werden – https://www.youtube.com/watch?v=rWD1t0FFt8A bzw. auf der Website https://www.kleinezeitung.at.

Folgende Expertinnen diskutieren, welche bestehenden Instrumente die Vereinbarkeit unterstützen und was pflegende Angehörige und ihre Arbeitgeber brauchen:

Mag. Alexander Gratzer, Leiter Abteilung Gesundheit, Pflege und Betreuung der Arbeiterkammer Steiermark

Leiter Abteilung Gesundheit, Pflege und Betreuung der Arbeiterkammer Steiermark Dr. Eva Höltl , Leiterin des Gesundheitszentrums der Erste Bank AG und Vorstandsmitglied der ERSTE Stiftung

, Leiterin des Gesundheitszentrums der Erste Bank AG und Vorstandsmitglied der ERSTE Stiftung Univ.-Prof.in Mag.a Dr.in Hanna Mayer , Leiterin des Fachbereichs Pflegewissenschaft /Schwerpunkt Person- Centred Care Research an der Karl Landsteiner Privatuniversität für Gesundheitswissenschaften

, Leiterin des Fachbereichs Pflegewissenschaft /Schwerpunkt Person- Centred Care Research an der Karl Landsteiner Privatuniversität für Gesundheitswissenschaften DGKP Mag.a Teresa Millner-Kurzbauer, MBA, Leiterin Bereich Pflege & Betreuung/Demenzhilfe der Volkshilfe Österreich

Die Moderation übernimmt Daphne Hruby. Vorab gibt Katharina Gabl aus dem Team von Prof. Hanna Mayer eine kurze Einführung in das Thema. Außerdem involvieren sich die Online-Berater:innen des Projekts Alles Clara – die App die Pflegen leichter macht in die Diskussion. Sie beraten besonders in der Pilotphase österreichweit vorrangig Mitarbeiter:innen von in „Alles Clara“ kooperierenden Arbeitgebern. Nicole Traxler, Obfrau des Alles Clara – Verein zur Entlastung pflegender Angehöriger, erklärt dazu: „Informell Betreuende und Pflegende übernehmen rund 80% des anfallenden Pflegebedarfs. Drei Viertel von ihnen sind Frauen. Viele schränken zugunsten der Pflege und Betreuung ihr Beschäftigungsausmaß ein oder scheiden ganz aus dem Arbeitsmarkt aus. So einfach geht das nicht zusammen.“

Die Veranstaltung ist ein gemeinsames Projekt der Arbeiterkammer Steiermark, Alles Clara und der ERSTE Stiftung, sie findet in Zusammenarbeit mit den großen österreichischen Pflegeorganisationen (Caritas, Diakonie, Hilfswerk, Rotes Kreuz, Samariterbund, Volkshilfe) statt.

