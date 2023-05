DDSG Blue Danube: Themenfahrten im Mai 2023

Heurigenfahrten, Country Barbecue, Muttertagsaktivitäten und vieles mehr

Wien (OTS) - "Glücksmomente am Schiff" – unter diesem Motto legt die aus sieben modernen Schiffen bestehende DDSG Blue Danube-Flotte zu unzähligen Schifffahrten am Tag und am Abend ab. Egal ob eine gemütliche Schifffahrt durch das UNESCO-Weltkulturerbe Wachau, eine Sightseeing Cruise am Wiener Donaukanal oder eine Themenfahrt mit jeder Menge Unterhaltung und kulinarischer Vielfalt – an Bord der DDSG Blue Danube stehen Entspannung, Erholung und Erlebnis im Vordergrund.

Bei den sommerlichen Themenfahrten der DDSG Blue Danube locken abwechslungsreiche Attraktionen kombiniert mit den dazu passenden lukullischen Gaumenfreuden und der entsprechenden musikalischen Begleitung zu einem einzigartigen Abend auf sanften Donauwellen.



MS Admiral Tegetthoff: Themenfahrten im Mai

Die MS Admiral Tegetthoff bietet im Mai 2023 eine Reihe an großartigen Themenfahrten an. Am Samstag, 13. Mai, legt das Schiff anlässlich des bevorstehenden Muttertags zu einer frühlingshaften Schifffahrt mit Schlemmerbuffet & Feuerwerk ab. Vor Korneuburg wird das Feuerwerk gezündet. Livemusik von "Lady and the Keys" führt durch den Abend. Pasta, Pizza & Tiramisu – einen lockeren Italo-Abend mit passender musikalischer Begleitung kann man mit der Italienischen Nacht am Freitag, 19. Mai erleben.



Herausragende Barbecue-Spezialitäten von mehrfach preisgekrönten Grill- & BBQ-Profis gibt es im Rahmen der Country Barbecue & Spare Ribs-Fahrt am 25. Mai. Die Countryband "Western Cowboys" führt mit Livemusik durch den Abend, während die Bordgastronomie ein köstliches BBQ-Buffet mit gegrillten Spare Ribs anrichtet. Außerdem gibt es Jail House Texas Chili mit Gebäck, Rinds Brisket mit Ofenkartoffel & Knoblauchrahm, Maiskolben und natürlich die einzigartige Aussicht auf Wien von Bord eines Schiffes.

Zu Christi Himmelfahrt (18. Mai) und am Pfingstmontag (29. Mai) nimmt die MS Admiral Tegetthoff ihre Gäste mit auf einen Musikausflug nach Tulln. Während der Fahrt werden die Passagier*innen von musikalischen Acts begleitet – Andy Lee Lang & Freinderlwirtschaft am 18. Mai und Lady Sunnshine & Mr. Moon am 29. Mai – und ein reichhaltiges Brunchbuffet lässt keine Wünsche offen. Während des zweieinhalbstündigen Aufenthalts in Tulln kann man Sehenswürdigkeiten wie das Schiele Museum, das Stadtmuseum oder die vielfältigen Schaugärten im Garten Tulln besuchen.

MS Wien: Heurigenfahrten mit Wiener Liedern

Jeden Donnerstag um 19.00 Uhr geht die MS Wien, MS Vindobona oder MS Blue Danube auf die beliebte Heurigenfahrt mit Wiener Liedern. Am Beginn der Fahrt, wenn sich die Gäste am hervorragenden Buffet bedienen, spielen Wiener Musiker*innen dezent im Hintergrund. Nach dem Essen geht die Band von Tisch zu Tisch und erfüllt die traditionellen musikalischen Wünsche der Gäste. Beim Buffet werden kalte & warme Heurigenspezialitäten mit typischen Wiener Schmankerln wie Schnitzel, Aufstrichen, Apfelstrudel und Kuchen angeboten.

MS Kaiserin Elisabeth: Kulinarischer Ausflug nach Dürnstein

Das Ziel dieser Schifffahrt ist das pittoreske Dürnstein mit dem blauen Kirchturm, über welchem die geschichtsträchtige Ruine Dürnstein thront. Die einstige Burg diente als Gefängnis des englischen Königs Richard Löwenherz. Bereits am Beginn der Fahrt geht es entlang der Skyline von Wien, weiter vorbei am Kahlenberg und dem Stift Klosterneuburg. Nach der Gartenstadt Tulln entdecken wir Dürnstein. Die zwei Stunden Pause am Zielort bieten Zeit zum Spazieren und Erkunden. Der Tagesausflug findet immer freitags und sonntags statt und inkludiert Frühstück, Mittagsjause und ein Abendbuffet.

Alle Themenfahrten im Mai 2023 im Überblick: www.ddsg-blue-danube.at/themenfahrten-wien/

Pressefoto:

Das Foto zur Aussendung sind im Pressebereich der Wien Holding unter www.wienholding.at/Presse/Presseaussendungen abrufbar. Honorarfreier Abdruck im Zuge der Berichterstattung unter Nennung des Copyrights.

Rückfragen & Kontakt:

Alexander Hirschmann

Wien Holding – Corporate Communications

Tel.: 01 408 25 69 - 13

E-Mail: a.hirschmann @ wienholding.at

www.wienholding.at