„Böhmischer Traum“: Internationales Blasmusikfestival in Brand-Nagelberg

Grenzüberschreitendes Event zum Mitmachen

St. Pölten (OTS) - Das Internationale Blasmusikfestival „Der böhmische Traum“ geht auch heuer am Pfingstwochenende von Freitag, 26., bis Sonntag, 28. Mai, im Glaskunstdorf Brand-Nagelberg im Bezirk Gmünd mit einem besonders umfangreichen Programm über die Bühne. Einige hundert Blasmusikerinnen und Blasmusiker aus mehreren Ländern präsentieren sich. Dabei werden die Zuschauerinnen und Zuschauer zu Mitwirkenden – alle, die ein Instrument mitbringen, sind eingeladen, sich aktiv am Großkonzert zu beteiligen. Dies verleiht dem Festival einen ganz eigenen, einzigartigen Charakter. Unter der Schirmherrschaft der Blasmusiklegende Ladislav Kubeš jun. werden mehrere Blasmusikkapellen und Könner ihrer Zunft hörbar zum Ausdruck bringen, dass Blasmusik schon lange nicht mehr ihrem Ruf entspricht, altmodisch zu sein,

Heuer neu im Programm ist ein „Vereinsabend“ am Freitag, bei dem die vielen Freiwilligen und Vereine in Niederösterreich gefeiert werden. Egal ob Freiwillige Feuerwehren, Sportvereine, Rettungsorganisationen, Pfadfinder, Sozialorganisationen, Imkervereine, Kulturorganisationen und Motorsportvereine, alle sind herzlich willkommen. Als Höhepunkt der Veranstaltung gibt es einen Festakt mit Großkonzert aller anwesenden Musikerinnen und Musiker am Samstag am Abend unter dem Motto „Ein Hoch dem Ehrenamt".

Veranstaltet wird der Event von der Trachtenkapelle Brand unter Mithilfe mehrerer örtlicher Institutionen und der Gemeinde. Die Organisation der Veranstaltung wurde unter anderem mit dem NÖ Zukunftspreis in der Kategorie „Vereine und Institutionen – Gemeinschaftsfördernde Projekte“ ausgezeichnet, das Event erhielt auch eine Anerkennung beim Kultursponsoringpreis „MAECENAS NÖ". Darüber hinaus ist man Teil der Initiative „Sauberhafte Feste“ des Landes und der NÖ Umweltverbände zur Abfallvermeidung und Kooperationspartner von „So schmeckt Niederösterreich": Der Einkauf von Lebensmitteln erfolgt ausschließlich bei regionalen Lieferanten.

Seit dem Jahr 1968 werden im Zuge dieses Festivals regelmäßig ausländische Blasmusikkapellen eingeladen und dadurch freundschaftliche Beziehungen zur angrenzenden Region Südböhmen gepflegt. Die Musiktradition der „Südböhmischen Blasmusik in Brand-Nagelberg“ ist in das österreichische Verzeichnis des immateriellen Kulturerbes der UNESCO aufgenommen worden. Der Reinerlös des Events dient der Anschaffung von Instrumenten, Noten und Ausrüstung, der Unterstützung des Jugendorchesters und der Jugendarbeit, dem Erhalt des Musikheimes, der musikalischen Weiterbildung sowie der Förderung der südböhmischen Blasmusik.

