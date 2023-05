Manfred Weissinger nach fast 40 Jahren im LK Zwettl offiziell verabschiedet

LH Mikl-Leitner: „Ein Leben für die Medizin und die Menschen“

St.Pölten (OTS) - Am gestrigen Mittwochabend wurde der ehemalige Ärztliche Direktor der Landeskliniken Zwettl, Gmünd und Waidhofen/Thaya Manfred Weissinger offiziell verabschiedet. Zahlreiche Ehrengäste aus dem Gesundheitswesen, der Politik, Kolleginnen und Kollegen, Familie, Freunde und Wegbegleiter nahmen an der feierlichen Verabschiedung teil, darunter auch Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner. Sie sprach in ihrer Festrede von Weissinger als Persönlichkeit, die „in der Medizin und Orthopädie, für das Gesundheitswesen in ganz Niederösterreich und vor allem im Leben vieler Landsleute so viel Positives bewirkt hat.“

Manfred Weissinger sei ein ganz Großer seines Faches, der „in Zwettl seine Zuhause mit seiner Familie, seine Heimat und den Nährboden für all seine Erfolge gefunden hat“, so die Landeshauptfrau und umriss seine Karriere von der Facharztausbildung in Wien-Speising über seine Rückkehr ins Krankenhaus Zwettl und die Eröffnung seiner Facharztpraxis, bis hin zur Bestellung zum Abteilungsvorstand und schließlich zum Ärztlichen Direktor. 36 Jahre lang habe er viele Veränderungen miterlebt und mitgetragen. „Orthopädie war Dein Beruf, aber viel mehr noch Berufung“, sagte Mikl-Leitner und weiter: „Durch Deine medizinischen Erfolge wie der ,Zwettler Hüfte´ hat das Klinikum Zwettl einen erstklassigen Ruf erlangt, mit einer Strahlkraft weiter über Regions- und Landesgrenzen hinaus.“

Die Landeshauptfrau sprach von Manfred Weissinger auch als Förderer junger Medizinerinnen und Mediziner und großartigen Forscher, mit ,Ehrenprofessur´ an der Donauuniversität Krems. Zudem sei er ein Mitgestalter in der Politik, seit 23 Jahren Stadtrat für Soziale Wohlfahrt und Gesundheitswesen, Obmann der Zwettler Bürgerstiftung, Gründer des Arbeitskreises ,Gesunde Gemeinde´ und „Deine Initiativen wie die ,Gesunde Schule´ sind bis heute Teil der Region.“ Mikl-Leitner unterstrich außerdem: „Bei all den Erfolgen bist Du immer Mensch geblieben – geerdet, immer auf Augenhöhe mit Deinen Mitmenschen – das zeichnet Dich aus.“

Als Zeichen der Anerkennung und Würdigung seines jahrzehntelangen, verdienstvollen Wirkens überreichte die Landeshauptfrau Manfred Weissinger das ,Silberne Komturkreuz mit dem Stern des Ehrenzeichens´ für seine Verdienste um das Bundesland Niederösterreich.

Weissinger zeigte sich in seinen Abschiedsworten „tief bewegt und gerührt von dieser Geste“. Er spüre die Wertschätzung, die ihm damit entgegengebracht werde. Auch er umriss seine Berufszeit, hob einige Erfolge wie den Neubau der Internen und Orthopädischen Abteilung „in einer kurzen Zeit von nur zwei Jahren“ oder auch die „größte orthopädische Rehabilitation mit dem Moorbad Harbach“ hervor, unterstrich aber, dass es ihm vor allem Herzensanliegen war, „Kontakt mit den jungen Menschen zu knüpfen und sie zu motivieren, sich für Medizin oder Pflege zu entscheiden.“

Zu Wort kamen auch der Vorstand der NÖ Landesgesundheitsagentur Alfred Zens und der Direktor Medizin & Pflege Markus Klamminger, der Geschäftsführer der Gesundheit Region Waldviertel Andreas Reifschneider, genauso wie der Nachfolger von Weissinger als Ärztlicher Direktor Dr. Christian Helmreich, der in einer Präsentation aus der Sicht eines langjährigen Weggefährten auf das Berufsleben von Manfred Weissinger zurückblickte. Durch den Festakt führte der Kaufmännische Direktor des Klinikums Franz Huber, musikalisch umrahmt wurde die Feier im Hotel Schwarz Alm von Christof und Clemens Gigacher.

