MUSIK.MARKT: Moderne Klänge auf Wiener Märkten

Wie klingt Wien im 21. Jahrhundert?

Wien (OTS) - An allen vier Maiwochenenden bespielen Musiker:innen beliebte Wiener Märkte. Den Auftakt machen beauchamp*geissler am Lerchenfelder Bauernmarkt mit einem Electronica-Liveact. Von Jazz bis zu Indiepop oder Echtzeit-Soundcreation am modularen Synthesizer ist alles dabei. Der MUSIK.MARKT 2023, präsentiert von BASiS.KULTUR.WiEN. und Marktamt (MA59), steht ganz im Zeichen der Moderne.



Kunst und Kulinarik im Einklang

Der MUSIK.MARKT ist zur Konstante im jährlichen Veranstaltungskalender vieler Wiener:innen geworden. Bei entspannter Atmosphäre präsentieren jeden Freitag und Samstag junge Musiker:innen ihre neuesten Produktionen. Neben dem gemeinsamen Zuhören steht auch der Austausch im Mittelpunkt der Veranstaltungsreihe. Die Wiener Märkte sind ein wesentlicher Teil des kulturellen Lebens in unserer Stadt. Kunst und Kulinarik vertragen sich bekannterweise gut und führen die Menschen zueinander.

Aus den über 100 Einreichungen beim Open Call hat das Kurator:innen-Team ein Programm mit acht Konzerten zusammengestellt. So wird es in diesem Jahr jazzig und auch elektronisch. Es gibt Wiener Pop, es gibt feministischen Rap, Indie-Folk und Indiepop. Die Konzerte starten freitags immer um 14:00 Uhr und samstags um 10:30 Uhr. Das gesamte Programm des MUSIK.MARKT finden Sie hier. Der Eintritt ist frei.

Über BASiS.KULTUR.WiEN

BASIS.KULTUR.WIEN ist Dachverband für über 300 Mitgliedsvereine und unterstützt sowohl Aktivitäten von autodidaktischen Künstler:innen aller Altersgruppen als auch Projekte der reichhaltigen Wiener Kunst- und Kulturszene. Der Fokus der eigenen Initiativen sowie der Vernetzungsaktivitäten liegt auf dezentraler Kulturarbeit und der Bereitstellung diverser, in Eigenregie oder Kollaboration kuratierter und umgesetzter Kunst- und Kulturangebote für alle Bewohner:innen und Besucher:innen Wiens.

