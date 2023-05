IFA AG: Gleichenfeier für Grazer Wohnbauprojekt „Idlhofgasse 70“ ein Monat früher als geplant

Graz (OTS) -

Einen Monat vor Zeitplan: Gleichenfeier in Graz für geförderten Wohnbau mit 89 Wohnungen

Starke Nachfrage nach geförderten Wohnungen

Fertigstellung und Übergabe an 82 private Investor:innen im Oktober 2023

Die IFA AG feierte vergangene Woche gemeinsam mit ihrem Partner Pongratz Bau die Dachgleiche des geförderten Wohnbauentwicklungsprojekts „Idlhofgasse 70“ in Graz. In begehrter Citylage entstehen insgesamt 89 geförderte Wohnungen in Größen von 33 bis 95 m2 sowie ein Geschäftslokal und eine zweigeschoßige Tiefgarage. 82 private Anleger:innen haben sich mit einem Gesamtinvestitionsvolumen von 28,3 Mio. Euro an diesem IFA Bauherrenmodell Plus beteiligt. Die Fertigstellung wird - einen Monat früher als geplant - im Oktober 2023 sein.

„Mit ‚Idlhofgasse 70‘ realisieren wir hochwertigen Wohnraum in bester Grazer Lage, der stark nachgefragt ist und dringend benötigt wird. Bereits seit Beginn der Bauphase erreichen uns zahlreiche Anfragen potenzieller Mieter:innen. Dank unserer Einbettung in die SORAVIA-Gruppe und der hervorragenden Zusammenarbeit mit unserem Projektpartner Pongratz Bau liegen wir vor dem Zeitplan - trotz bekannter schwieriger Rahmenbedingungen. Ich bedanke mich bei unseren Investor:innen, die uns ihr Vertrauen geschenkt haben, und gratuliere ihnen zum erfolgreichen Investment“, so Mag. (FH) Michael Meidlinger, Vorstand der IFA AG.

„Mit der Dachgleiche ist ein wichtiger Schritt in der Projektrealisierung erreicht. Die Wohnungen im Erdgeschoß sind bereits fertiggestellt, in den oberen Geschoßen befinden wir uns gerade im Ausbau. Aktuell liegen wir sogar einen Monat vor dem anvisierten Zeitplan und werden die Übergabe der Wohnungen im Oktober diesen Jahres durchführen. Ich bedanke mich bei der IFA AG für die gewohnt gute Zusammenarbeit bei ‚Idlhofgasse 70‘ und freue mich für die Investor:innen und ihre künftigen Mieter:innen“, ergänzt Baumeister DI Alexander Pongratz, Pongratz Baugesellschaft.

Mehr Informationen unter www.ifa.at.

Über IFA – Institut für Anlageberatung

IFA AG ist mit rund 500 realisierten Projekten der größte Anbieter für Direktimmobilieninvestments in Österreich. Für mehr als 7.800 vorwiegend private Investor:innen verwaltet IFA über 2,6 Milliarden Euro - und das schon seit mehr als 4 Jahrzehnten. Der Projekthorizont reicht von geförderten Wohnbauentwicklungsprojekten (Bauherrenmodellen) über exklusive Prime-Investments (Immobilien mit historischer Architektur bzw. Quartiersentwicklungen) bis zu Anleiheemissionen für kurz-, mittel- und langfristige Investitionsmöglichkeiten ab 10.000 Euro. Die IFA AG ist eine Tochter von SORAVIA, einem der führenden Immobilienkonzerne in Österreich und Deutschland. www.ifa.at

