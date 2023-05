win2day präsentiert 3x3-Weltmeisterschaft am Wiener Rathausplatz

Von 30. Mai bis 4. Juni 2023 geht auf dem Wiener Rathausplatz die FIBA 3x3-Weltmeisterschaft presented by win2day über die Bühne.

Wien (OTS) - Nach der Olympia-Quali 2021 und der Europameisterschaft 2022 (beide Male in Graz) erhielt Österreich den Zuschlag für das größte 3x3-Turnier der Welt.

Bis zu 3.000 Plätze wird allein das 3x3-Stadion umfassen, in dem die Weltstars von 30. Mai bis 4. Juni 2023 um den begehrten WM-Titel kämpfen. 20 Nationen pro Geschlecht kämpfen von früh bis spät um Siege, die Highlight-Spiele werden bis 22.30 Uhr den Rathausplatz unter Flutlicht zum Beben bringen und für eine noch nie dagewesene Basketball-Party sorgen. Insgesamt werden täglich 15.000 Menschen in der Arena und in der großen Fan-Zone erwartet, in der sich alles um Basketball und die urbane Street Culture drehen wird. Auch gastronomisch: Bei zahlreichen Food-Trucks und Bars werden die Besucher mit köstlichem Street Food versorgt.

win2day hat sich nach der Premiere als Hauptsponsor der Europameisterschaft im vergangenen Jahr auch für dieses absolute 3x3-Spitzen-Event das Presenting-Sponsoring gesichert.

„Die Performance unserer Teams und darüber hinaus die Live-Atmosphäre, die in der Sportwelt ihresgleichen sucht, haben uns vergangenes Jahr in Graz mehr als überzeugt“, sagt Georg Wawer, Managing Director von win2day. Der österreichische Sportwetten- und zudem einzige konzessionierte Online Glücksspiel- und Casino-Anbieter ist vom immer noch sehr jungen, jedoch bereits olympischen Format 3x3 vollends überzeugt. „Das ist Basketball, wie es heutzutage sein soll:

schnell, ein enormes Maß an Entertainment, Damen und Herren in einem Turnier auf ein und demselben Platz. Und was mich persönlich sehr freut, ist, dass es uns gelungen ist, zusätzlich auch einen Rollstuhl-3x3-Wettbewerb am Final-Tag der WM ins Leben zu rufen“, ergänzt Wawer. win2day bewirbt zudem das Event mit einer eigenen Kulturformat-Plakat-Kampagne und einer gebrandeten Straßenbahn, die den Wiener:innen einen Besuch beim Basketball-Highlight schmackhaft machen sollen. Nicht zuletzt deshalb, weil der Eintritt frei ist.

Auch beim Österreichischen Basketballverband weiß man das Engagement von win2day sehr zu schätzen. Basketball-Austria-Präsident Gerald Martens ist sich sicher: „Diese Weltmeisterschaft wird das größte Basketballspektakel, das heimische und internationale Fans je erlebt haben.“ Dass das mitten in Wien möglich ist, ist alles andere als selbstverständlich. „Hier gebührt ein riesiger Dank der Stadt Wien und dem Bundesministerium für Sport sowie unseren Partnern, allen voran Hauptsponsor win2day, ohne die ein Event dieser Größenordnung nicht möglich wäre“, sagt Martens.

Das Motto der Basketballparty für alle beschränkt sich nicht nur auf die Spiele im Stadion. Bei der FIBA 3x3-Weltmeisterschaft presented by win2day werden am Rathausplatz mehrere Courts aufgebaut, auf denen immer etwas los sein wird. Die gesamte Basketball-Familie wird am Rathausplatz dabei sein. Auch die Fans werden bei zahlreichen Mitmach-Stationen ihre 3x3-Skills unter Beweis stellen können, ehe sich das große Basketball-Fest zu den Official Partys fast täglich in die Wiener Nachtclubs verlagern wird.

Über win2day

win2day ist die erste und einzige Adresse für konzessioniertes Online-Glücksspiel in Österreich. win2day vereint Casino Klassiker, Slots, Lotteriespiele wie Lotto 6 aus 45 und Sportwetten auf einer einzigen Spieleseite. win2day ist das Online-Spielangebot der Österreichischen Lotterien, die vom Bundesministerium für Finanzen die einzige Konzession zur Durchführung von Elektronischen Lotterien erhalten haben.

Es lebe Fairplay

win2day steht für Sicherheit bei der Spielabwicklung, der Gewinnauszahlung und im Datenschutz. Der Kern allen Handelns ist der Spielerschutz und das Sicherstellen von begleitenden Rahmenbedingungen. Mit anderen Worten: Die Spiele von win2day laufen nach österreichischen Standards und Regeln ab.

