Primärversorgungsnetzwerk Simmering startet als Österreichs 40. PVE

Offizielle Eröffnung durch ÖGK, Stadt Wien und Ärztekammer

Wien (OTS) - Seit Anfang April gibt es im elften Bezirk die 11. Primärversorgungseinheit (PVE) Wiens. PVE können als Zentren an einem Standort oder, wie im aktuellen Fall, als Primärversorgungsnetzwerk (PVN) an mehreren Standorten organisiert sein. Mit dem PVN Simmering eröffnet die 40. PVE in Österreich und zugleich das zweite Netzwerk in Wien. Am 3. Mai luden die Ärzte des Netzwerks zur offiziellen Eröffnung mit den Systempartnern, vertreten durch den Vorsitzenden des Landesstellenausschusses der Österreichischen Gesundheitskasse (ÖGK) in Wien, Mario Ferrari, Wiens Gesundheitsstadtrat Peter Hacker und den Vizepräsidenten der Ärztekammer für Wien, Erik Randall Huber.

„Es freut mich, dass in Wien nun einmal mehr die Möglichkeit genutzt wird, mehrere Ordinationen unter dem Schirm eines Primärversorgungsnetzwerks zusammenzufassen. Das erlaubt, die bewährten Vorteile einer PVE zu übernehmen – nämlich die Ergänzung des Angebots durch die interdisziplinäre Zusammenarbeit mit den Gesundheitsberufen – und damit eine wohnortnahe moderne Versorgung im niedergelassenen Bereich zu garantieren“, betonte Mario Ferrari, Vorsitzender des Landesstellenausschusses der ÖGK in Wien.

Auch Gesundheitsstadtrat Peter Hacker ergänzte: „Ich freue mich über jede neue Primärversorgungseinheit. Von der Vernetzung und der Erweiterung des Angebots über die Allgemeinmedizin hinaus profitieren sowohl Patientinnen und Patienten als auch die beteiligten Gesundheits- und Sozialberufe. Wie alle Bundesländer wollen auch wir die Gesundheitsversorgung im niedergelassenen Bereich verbessern – und solche Primärversorgungs-Netzwerke sind ein wichtiger Schritt dafür. Wir haben das gemeinsame Ziel, 36 Primärversorgungseinheiten in Wien zu etablieren und ich freue mich, dass ÖGK und Ärztekammer intensiv an der Umsetzung arbeiten.“

„Beim Primärversorgungsnetzwerk Simmering können wir auf zwei bestehende Ordinationen aufbauen, die schon jetzt eine nachhaltige Versorgung für die Bevölkerung bieten. Umso mehr freut es mich, dass diese Einzelordinationen nun eng miteinander kooperieren und ihr Angebot weiter ausbauen – etwa durch die Zusammenarbeit mit anderen Gesundheitsberufen“, sagt Erik Randall Huber, Obmann der Kurie niedergelassene Ärzte und Vizepräsident der Ärztekammer für Wien.

Die Ordination Dr. Miran Arif unter dem neuen Namen „Doctorum – Zentrum für Allgemeinmedizin“ in der Simmeringer Hauptstraße 101 und die Ordination Dr. Thomas Freyschlag in der Kopalgasse 55/11/1 haben sich als Netzwerkpartner zusammengeschlossen, um das erweiterte Leistungsspektrum der Primärversorgung in Simmering anbieten zu können. Als dritter Arzt unterstützt Dr. Philipp Sabanas im „Doctorum – Zentrum für Allgemeinmedizin“. Dr. Miran Arif ist zusätzlich Facharzt für Innere Medizin und Pneumologie.

Das Angebot der Allgemeinmedizin wird in der PVE Simmering durch Diätologie, Psychotherapie und Sozialarbeit ergänzt. Zusätzlich gibt es diplomierte Gesundheits- und Krankenpflegekräfte. Ziel ist es, einen niederschwelligen Anknüpfungspunkt für Patientinnen und Patienten, die entsprechende Unterstützungsangebote in Anspruch nehmen möchten, zu bieten und damit deren Gesundheit zu fördern.

Mehr Informationen finden Sie unter www.pve-simmering.at

Das Projekt PVE Simmering ist mit der EU-Förderung zur „Attraktivierung der Primärversorgung“ im Rahmen der Gründungsförderung PVE Maßnahme zur Stärkung der Primärversorgung unterstützt worden.

