Melecs: Mit Wachstumskapital aus Oberösterreich zum internationalen Marktführer

Invest AG und OÖ Invest ermöglichen dem erfolgreichen burgenländischen Unternehmen und Hidden Champion Melecs mit Genussrechtskapital den nächsten Wachstumsschub

Linz/Siegendorf (OTS) - Die Melecs EWS GmbH mit Sitz in Siegendorf im Burgenland ist ein international führendes Innovationsunternehmen im Bereich Elektronik. Der EMS-Provider bietet seinen Kund:innen von Entwicklung, Validierung und Industrialisierung über Produktion bis hin zur Logistik alle Wertschöpfungsstufen aus einer Hand. Mit rund 1.800 Mitarbeiter:innen erzielt das Unternehmen an den Standorten in Österreich (Siegendorf, Wien und Lenzing), in Györ/Ungarn, in Querétaro/Mexiko, in Auburn Hills/USA und in Wuxi/China auf mehreren Kontinenten einen konsolidierten Umsatzerlös von rund 460 Millionen Euro. Das Genussrechtskapital und die Wachstumsfinanzierung der Invest AG und der Raiffeisen OÖ Invest ermöglichen dem unabhängigen Entwicklungs- und Fertigungsdienstleister in der Elektronik die nächsten Schritte zum internationalen Marktführer in ausgewählten Segmenten. „Mit unserem Investment stellen wir Kapital für ein international führendes Unternehmen ‚Made in Austria‘ bereit. So stärken wir nicht nur den Wirtschaftsstandort Österreich, sondern auch die notwendige heimische Technologieentwicklung in der stetig wachsenden Elektronikindustrie. Das verdeutlicht einmal mehr unseren Fokus, heimische Innovationsplayer und Hidden Champions maßgeblich in ihrem Wachstum zu unterstützen“ , sagt Philipp Schupfer, Vorstand der Invest AG.

Verlässlicher Allrounder im Bereich Elektronikfertigung

Melecs entwickelt und produziert maßgeschneiderte elektronische Systeme in verschiedenen Bereichen, wie Automotive- und Bahntechnik, Industrieanwendungen sowie Haushaltsgeräte. Bereits im Jahr 2009, nach dem erfolgreichen Management-Buy-out aus der Siemens AG Österreich, stellten die Gesellschafter Friedrich Pressl, Ernst Mayrhofer und Bernhard Pulferer die Weichen auf Expansion. Neben den österreichischen Standorten in Siegendorf (Elektronikwerk), Wien (Forschung & Entwicklung) und Lenzing (Vertriebsbüro) wurden Elektronikwerke in Ungarn, China und Mexiko aufgebaut und ein Vertriebs- und Entwicklungsbüro in den USA etabliert.

„Anfänglich konzentrierten wir uns besonders auf den Ausbau unserer Expertise sowie auf die Diversifizierung in zukunftsträchtige Elektronikmärkte durch laufende Innovationen. Mittlerweile sind wir mit Produktionsstandorten auf drei Kontinenten ein etablierter Player, beliefern weltweit agierende Partnerunternehmen, und bieten unseren Kund:innen hohe Flexibilität bei einem hohen Grad an Versorgungssicherheit. Der logische nächste Schritt ist die konsequente Vergrößerung unseres Marktanteils, um noch mehr Kund:innen von unseren smarten Produkten und Lösungen überzeugen zu können“ , so Bernhard Pulferer, CEO bei Melecs.

Über Melecs EWS GmbH

Melecs ist seit über 25 Jahren ein zuverlässiger Entwicklungs- und Fertigungsdienstleister für internationale Geschäftspartner in der Elektronik. In diesem Zeitraum hat sich der Dienstleister zum Vorzugslieferanten führender Unternehmen in den Bereichen Automotive, Haushaltsgeräte und Industrial entwickelt. Elektronische Komponenten von Melecs findet man bei Steuergeräten und LED-Anwendungen in Autos internationaler Premium-Hersteller ebenso wie in Haushaltsgeräten des europäischen Marktführers. Neben maßgeschneiderten Produkten und Lösungen für die Bereiche Automotive Control Systems, Automotive Lighting & Interior und Home Appliance Systems entwickelt und produziert Melecs auch Elektronikbaugruppen und ganzheitliche Lösungen einschließlich Gerätemontage für den Bereich Industrie-Elektronik, wie etwa Steuerungen für Rolltreppen oder energieeffiziente Heizungsanlagen. Melecs beschäftigt rund 1.800 Mitarbeiter:innen an den österreichischen Standorten in Siegendorf, Lenzing und Wien sowie in Györ/Ungarn, Wuxi/China, Querétaro/Mexiko und Auburn Hills/USA.

Über die Invest Unternehmensbeteiligungs AG

Die Invest Unternehmensbeteiligungs AG (Invest AG) ist der führende, österreichische Private Equity Fonds für den Mittelstand. Die Invest AG verwaltet ein Fondsvermögen von rd. einer halben Milliarde Euro und investiert pro Transaktion zwischen 2 und 50 Millionen Euro Eigenkapital sowie Mezzanine Kapital. Mit rund 50 gehaltenen Beteiligungen, einem Beteiligungsumsatz von 6,7 Milliarden Euro und 21.000 Arbeitsplätzen steht die Invest AG für langfristige Partnerschaften mit mittelständischen Unternehmen im deutschsprachigen Raum und begleitet Unternehmen in allen Phasen des unternehmerischen Handelns. Mehr Informationen unter www.investag.at.

