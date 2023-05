Vielfältiges Programm an den Tagen der Musikschulen

„Ein Land voll Musik“ mit 170 Veranstaltungen

St. Pölten (OTS) - Rund 170 Veranstaltungen präsentieren die Musikschulen, Kunstschulen und Kreativakademien am Freitag, 5., und Samstag, 6. Mai, in ganz Niederösterreich. Das vielfältige Programm ist online unter www.mkmnoe.at abrufbar. Damit fällt auch der Startschuss für die Anmeldung an den Musikschulen.

106 Musikschulen und Kunstschulen sowie Kreativakademien inspirieren mit innovativen Ideen, spannenden Auftritten und interessanten Vorstellungen in ihren Gemeinden. Das Angebot besteht aus Konzerten und Straßenmusik auf öffentlichen Plätzen, kreativen Stadtspaziergängen, Auftritten an öffentlichen Orten in den Gemeinden, Tagen der offenen Türen in den Musikschulen, Workshops, Projektarbeiten, Schnupperstunden, Instrumentenvorstellungen und vielem mehr.

Attraktive Aktionen rund um Musik und Kunst holen das Publikum direkt an öffentlichen Plätzen in den Gemeinden ab: Auftritte von Schülerinnen und Schülern, Lehrenden und Ensembles gibt es beispielsweise beim „Früh-Shoppen“ in den Kaufhäusern in Martinsberg, im Waldviertel radelt das „Trampampampedalohubomobil“. Zwischen Thaya und Dobersberg entlang des Radweges bietet die Musikschule Thayaland musikalische Labstationen. In Pöggstall wird „Aufgspielt“ beim Bauernmarkt mit Pflanzentauschmarkt und Dorffrühstück, in Heidenreichstein gibt es ein Musikmärchen zu sehen, in St. Valentin eine Krimikomödie der Schauspielklasse und vieles mehr. Coole Flashmobs erwarten die Bürgerinnen und Bürger in Ternitz oder auch in Hainburg, Live-Mal-Aktionen werden in Scheibbs oder Wiener Neustadt gestartet.

Interessierte haben an diesen besonderen Tagen der Musik und Kunst die Möglichkeit, die Musikschule (beziehungsweise Musik- und Kunstschule oder Kreativakademie) und deren Lehrende kennenzulernen. Geboten werden exklusive Einblicke in ein sehr vielfältiges Angebot in Form von Schnupperstunden oder Instrumentenvorstellungen. Die Musikschülerinnen und Musikschüler haben zudem an den „Tagen der Musikschulen“ eine Plattform, um ihre Musik- und Kunstaktivitäten zu präsentieren; so stehen an diesen beiden Mai-Tagen auch mehr als 50 Konzerte in ganz Niederösterreich auf dem Programm.

