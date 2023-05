Prodinger Summit bringt Top-Referenten nach Kitzbühel

Hochkarätige Fachleute diskutieren am 11.5. über „Neue Trends in der Berghotellerie“

Wien (OTS) - Beim „Prodinger Summit“ am 11. Mai im Hotel Rasmushof in Kitzbühel treffen einander Privat- und Konzernhoteliers, Immobilienexperten, Steuerfachleute, Hotelarchitekten und CEOs internationaler Hotelgruppen, um sich über die jüngsten Trends und Zukunftsperspektiven der alpinen Ferienhotellerie auszutauschen. Die Beiträge ausgesuchter Fachleute geben der Veranstaltung einen besonderen Stellenwert.

Einige der Referenten und Projekte, die in Kitzbühel „live on stage“ zu erleben sind, haben erst kürzlich durch Auszeichnungen auf sich aufmerksam gemacht. So wurde vor wenigen Tagen der bayerische Unternehmer Korbinian Kohler, Inhaber des Luxushotels Spa & Resort Bachmair Weissach, des Berghotels Altes Wallberghaus und Initiator des jungen Hotelkonzepts „Bussi Baby“ mit dem Award »Hotelier des Jahres« für herausragende Leistungen in der Hotellerie in Deutschland ausgezeichnet. Kohler, der einer Papierfabrikanten-Familie aus Gmunden entstammt, hat eine einzigartige Hospitality-Welt geschaffen. Als „Visionär der Hotellerie“ wird er seine vielfältigen Ideen und Projekte am Prodinger Summit präsentieren.

Ebenfalls am Summit wird Architektin Barbara Elwardt als diesjährige Gewinnerin des „Hotel Design Award“ mit dem „the cōmodo“ in Bad Gastein, erwartet. Mit the cōmodo wurde der ehemalige Habsburgerhof revitalisiert und neu interpretiert. Zeitgenössische Innenarchitektur und moderne Kunst verwandeln diesen traditionsreichen alpinen Hotspot in eine perfekte Symbiose aus Alt und Neu. Das Bestandshotel wurde durch Mid-Century Möbel, einzigartige Materialien und farbliche Abstimmungen richtiggehend wachgeküsst.

Leo Hillinger wurde im Burgenland in eine traditionelle Weinhändlerfamilie geboren. Bereits als Kind entwickelte er ein tiefes Interesse für die Vorgänge im väterlichen Weinhandel. Spezialisiert ist er auf den Anbau biologischer Weine unter dem Markennamen “Hill”. Bekannt durch die Startup-TV-Show "2 Minuten 2 Millionen" investiert der Vollblutunternehmer auch in Chalets, Tiny Houses und Glamping Projekte. Live auf der Bühne des Summits wird er der Fachwelt seine neuen Hospitality-Projekte und Ideen vorstellen.

Weitere Top-Referenten im Überblick

Dr. phil. Carmen Can , Geschäftsführerin, Fuchsegg Eco Lodge

, Geschäftsführerin, Fuchsegg Eco Lodge Michael Fröhlich , Geschäftsführer, Limestone Holding GmbH, Triforêt Alpinresort

, Geschäftsführer, Limestone Holding GmbH, Triforêt Alpinresort Dr. Maxim Grobovschek , LL.M., Rechtsanwalt, Berger, Daichendt, Grobovschek, Perfeller Rechtsanwälte

, LL.M., Rechtsanwalt, Berger, Daichendt, Grobovschek, Perfeller Rechtsanwälte Mag. Susanne Kraus-Winkler , Staatssekretärin für Tourismus, Bundesministerium für Arbeit und Wirtschaft

, Staatssekretärin für Tourismus, Bundesministerium für Arbeit und Wirtschaft Mag. Martin Lenikus , Geschäftsführer, Lenikus Hotel Collection

, Geschäftsführer, Lenikus Hotel Collection Mario Marcati , Geschäftsführer, Marcati Hotels & Alpenparks

, Geschäftsführer, Marcati Hotels & Alpenparks Dir. MMag. Matthias Matzer , Geschäftsführer, Österreichische Hotel- und Tourismusbank

, Geschäftsführer, Österreichische Hotel- und Tourismusbank Mario Maxeiner , Managing Director Northern Europe, Intercontinental Hotels Group

, Managing Director Northern Europe, Intercontinental Hotels Group Axel Pfefferkorn , Geschäftsführer, Pepper Collection

, Geschäftsführer, Pepper Collection Verena Radlgruber-Forstinger , Geschäftsführerin, Valamar Gruppe

, Geschäftsführerin, Valamar Gruppe Daniel Renggli , Geschäftsführer, Revier Hospitality Group

, Geschäftsführer, Revier Hospitality Group Michael Rollmann , Pedevilla Architekten, Südtirol

, Pedevilla Architekten, Südtirol Mag. iur. Franz Josef Staggl , Fachgruppen-Obmann, Wirtschaftskammer Tirol

, Fachgruppen-Obmann, Wirtschaftskammer Tirol Ing. Walter Veit , Präsident der Österreichischen Hoteliervereinigung

, Präsident der Österreichischen Hoteliervereinigung Mag. Hans-Peter Weinhandl , Geschäftsführer, Regulus Real Estate GmbH

, Geschäftsführer, Regulus Real Estate GmbH Dr. Andreas Wessely & Michael Niederer , Geschäftsführer, Hotel Fernblick

& Michael , Geschäftsführer, Hotel Fernblick Carsten Wilmsen , Geschäftsführer, Deutsche Seereederei

, Geschäftsführer, Deutsche Seereederei Alois Wurzenrainer, Geschäftsführer, Hofgut Apartment & Lifestyle Resort

Zeit und Ort

Der „Prodinger Summit“ findet am Donnerstag, 11. Mai 2023, von 10:00 bis 17:40 Uhr statt.

Hotel Rasmushof Kitzbühel

Hermann Reisch Weg 15

6370 Kitzbühel

Konditionen

Hoteliers/Kunden: 320,- Euro zzgl. USt.

Regulär: 480,- Euro zzgl. USt.

11.05. - Prodinger Summit "Erfolgsrezept Ferienhotel"

Unter dem Thema „Erfolgsrezept Ferienhotel – der Sehnsuchtsort der nächsten Generation“ treffen beim Prodinger Summit am Donnerstag, den 11. Mai 2023 ab 10 Uhr wieder rund 250 Persönlichkeiten aus der Hotellerie, Tourismuswirtschaft, Architektur, Presse und der Immobilienbranche im Hotel Rasmushof Kitzbühel zusammen.

Datum: 11.05.2023, 10:00 - 17:40 Uhr

Ort: Golf-Hotel Rasmushof

Hermann Reisch Weg 15, 6370 Kitzbühel, Österreich

Url: https://bit.ly/3X2NtfP

Prodinger Summit 2023 Nur noch wenige Restplätze verfügbar! Infos und Anmeldung

Rückfragen & Kontakt:

Prodinger Tourismusberatung

Thomas Reisenzahn

t.reisenzahn @ prodinger.at