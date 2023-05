Der LEBENSCAMPUS WOLFGANGGASSE setzt neue Maßstäbe im sozialen Wohnbau in Wien

Wien (OTS) - Es ist vollbracht! Auf dem Areal der ehemaligen Remise der Wiener Lokalbahnen in Wien-Meidling (Wien 12., Wolfganggasse / Hermann-Glück-Weg 5) realisierten die beiden gemeinnützigen Bauträger NEUES LEBEN und WBV-GPA das Siegerprojekt eines vom Wiener Wohnfonds ausgelobten Bauträgerwettbewerbs zum Schwerpunktthema "Wohnformen für allein - getrennt Erziehende".

Insgesamt 323 geförderte Mietwohnungen (davon 108 besonders stark geförderte SMART-Wohnungen) und individuelle Wohnformen u.a. für soziale Träger sind hier nach einer Planung der beiden Architektenteams GERNER GERNER PLUS und M&S Architekten in den letzten 2 Jahren entstanden.

Der Anteil der alleinerziehenden Elternteile mit Kindern bis zu 15 Jahren liegt in Österreich in den letzten Jahren konstant bei rund 14 Prozent (Erhebung des Instituts für Familienforschung). Spezielle Wohnlösungen für diese Gruppe, die auch leistbar sind, gab es bisher jedoch kaum.

Die Wiener Vizebürgermeisterin und zugleich Amtsführende Stadträtin für Wohnen,Wohnbau, Stadterneuerung und Frauen, Kathrin Gaál, hat daher im Zuge eines Bauträgerwettbewerbes spezielle Wohnlösungen für Allein- und Getrennterziehende zum Schwerpunktthema gemacht.

Das Stadtquartier Wolfganggasse ist eine absolute Herzensangelegenheit für mich. Von Anfang an wurde dabei ein spezieller Fokus auf die Bedürfnisse von Alleinerziehenden gelegt. Leistbarer Wohnraum durch 100% geförderten Wohnbau, ökologische Nachhaltigkeit durch innovative Maßnahmen bei Bau und Begrünung ganzheitliche Konzepte für beste Lebensqualität im neuen Grätzl. Es ist hier ein echter Meilenstein in der Konzeptumsetzung für den sozialen Wohnbau gelungen. Durch die intelligente Aufwertung der ehemaligen Remise konnte all dies erreicht und gleichzeitig Boden entsiegelt werden , zeigt sich Vizebürgermeisterin Kathrin Gaál anlässlich der Schlüsselübergabe vom neuen Stadtquartier überzeugt.

Innovationen wie Wohnformen für Alleinerziehende, aber auch die Ausbildung von jungen Menschen und die Betreuung von Menschen in schwierigen Lebenslagen machten das Projekt zu einem Vorzeigebeispiel bei der Internationalen Bauausstellung Wien 2022 für das soziale Wohnen der Zukunft.

Maßgeschneiderte Wohnlösungen mit flexibel abtrennbaren und doppelt nutzbaren Räumen (Grafik) bieten größtmögliche Flexibilität und kommen dem Leben mit Kindern entgegen. Familie Meidlinger (eine alleinerziehende Mutter mit drei Kindern und Hund) freute sich am 26.4.2023 die Schlüssel zu ihrer neuen Zukunft von Vizebürgermeisterin Gaál und dem Meidlinger Bezirksvorsteher Zankl persönlich entgegenzunehmen. Frau Meidlinger ist also endlich zu Hause in Meidling angekommen.

Michael Gehbauer, Geschäftsführer der WBV-GPA und auch Obmann der Gemeinnützigen Bautvereinigungen (GBV) in Wien sieht in diesem Projekt die unheimliche Leistungsfähigkeit des Sektors dokumentiert, trotz größter Herausforderungen leistbares Wohnen unter Zuhilfenahme von Wohnbauförderungsmittel für die Wienerinnen und Wiener zu schaffen.

Bezirksvorsteher Wilfried Zankl freut sich über den Zuzug in seinem Bezirk: Das neue Grätzl in der Wolfganggasse bietet nicht nur den neuen Bewohnerinnen und Bewohnern ein großartiges Wohnumfeld. Nach der Fertigstellung des neu gestalteten und flächenmäßig fast verdoppelten Paula-von-Mirtow-Parks profitieren alle Anrainerinnen und Anrainer in der Umgebung von diesem Projekt. Damit wird Meidling wieder um ein schönes Stück lebenswerter.

Gegenseitige Unterstützung im Alltag durch gelebte Nachbarschaft soll nicht zuletzt durch die vielen Gemeinschaftsräume des Wohnquartiers zur Realität werden. So verfügt die Wohnhausanlage über mehrere Waschküchen, Kinderwagenabstellräume, Spiel-, Tanz- und Themenräume. Die großen Gemeinschaftsküchen sollen die Bewohner*innen zum gemeinsamen Kochen einlanden.

Darüber hinaus stehen Gemeinschaftsterrassen, ein Heimkino-Raum, eine Bibliothek, eine Kletterhöhle, ein Spiegelsaal für Tanz und Yoga, ein Kleinkinderspielraum, ein Tischtennis- und Tischfußball-Raum, eine Kletterwand oder ein bodenebenes Trampolin beim Kinder- und Jugendspielplatz zur Verfügung.

Es wurde sogar an ein Gästezimmer zur kurzzeitigen und kurzfristigen Anmietung gedacht, wenn bspw. einmal die Großeltern zu Besuch kommen, und über das Wochenende bleiben möchten.

"Die Vielzahl der Möglichkeiten in diesem Quartier verkörpert für mich, ein selbstbestimmtes sowie unterstützendes, jedoch gleichberechtigtes und uneingeschränktes Zusammenleben der Bewohner*innen und Besucher*innen. Das Angebot von Wohnen über Arbeiten / Lernen sowie der Freizeitgestaltung für alle Altersgruppen wertet sowohl das ehemalige Areal der Lokalbahnen als auch den ganzen Bezirk wesentlich auf", hält Siegfried Igler, Obmann des NEUES LEBEN, anlässlich der Schlüsselübergabe fest.

Der LEBENSCAMPUS WOLFGANGGASSE möchte auch finanzielle Entlastung bieten. Den beiden gemeinnützigen Bauträgern war es daher wichtig, den Bewohnerinnen und Bewohner besonders niedrige Finanzierungsbeiträge und kostengünstige Mieten anbieten zu können. Die Eigenmittel belaufen sich auf € 60,- / Nutzwert, die geförderte Miete auf € 7,22 / Nutzwert und die SMART-Wohnungsmiete auf € 7,05 / Nutzwert. Ein Tiefgaragenplatz kann für € 85,- im Monat angemietet werden.

Zahlen und Fakten

Bauplatz 3: 1120, Hermann-Glück-Weg 5/ Hermi-Hirsch-Weg 3

323 geförderte Mietwohnungen: davon 108 SMART-Wohnungen

MA 11 Wohngemeinschaften: 2 WG-Einheiten mit in Summe 16 Heimplätzen

Cluster: 3 WG-Cluster mit in Summe 13 Clustereinheiten

Berufspädagogisches Institut der ÖJAB mit Unterrichtsräumen und Werkstätten

AusbildungsFit ÖJAB - Bildung, Perspektive, Integration für Jugendliche ab 15 Jahren

Geschäftslokale: 9 Bildungseinrichtungseinheiten (Admin, Produktionsschule, Werkstätten, Seminar)

Hausbetreuung

Bauplatz 5: 1120, Hermi-Hirsch-Weg 4

ÖJAB-Haus Remise, Studierenden- und Jugendwohnheim mit 9 Geschossen und 87 Heimplätzen

Neunerhaus Übergangswohnen: 2 Geschosse mit in Summe 14 Heimeinheiten mit 52 Heimplätzen

ÖJAB-Hauskrankenpflege Wien, Stützpunkt Neumargareten

Seminarräume

