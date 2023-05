Kletterhalle Wien eröffnet 3.000m2 Außen-Areal

Wien (OTS) - Gratis Workshops und die Wiener Landesmeisterschaft im Klettern: Am Samstag war in der Stadlauer Kletterhalle einiges los. Auch Sportstadtrat Peter Hacker und Bezirksvorsteher Ernst Nevivry besuchten die größte Breitensport-Kletterhalle Österreichs.

Seit der Erweiterung im letzten Jahr ist die Kletterhalle Wien in Stadlau mit insgesamt 4.900 m2 Kletterfläche In- und Outdoor die größte Breitensport-Kletterhalle Österreichs. Zwei große und bei den Kletterern sehr beliebte Outdoor-Klettertürme stehen seitdem auf dem 3000 m2 großen Außen-Areal. Um das zu feiern, fand am 29.4. ein Outdoor Opening Event statt.

Neben zahlreichen kostenlosen Workshops rund um das Thema Seilklettern und Sicherheit, fand an diesem Tag auch die Wiener Jugend-Landesmeisterschaft in der Stadlau statt.

Um den Sieger*innen der Landesmeisterschaft zu gratulieren und am Kletterevent teilzunehmen, waren Sportstadtrat Peter Hacker und Bezirksvorsteher Ernst Nevivry vor Ort. „Es war uns eine Freude mit unseren Kunden, den jugendlichen Spitzensportlern und Ehrengästen die positive Entwicklung der Kletterhalle Wien zu feiern“, so Geschäftsführer Dieter Schimanek.

„Ich freue mich, dass die Kletterhalle in Stadlau so gut angenommen wird. Der Ausbau hat sich ausgezahlt und es ist großartig, dass nun auch outdoor auf diesen beiden mächtigen Türmen geklettert werden kann“, so Sportstadtrat Hacker.

Seit der Eröffnung im Jahr 2006 konnte die Kletterhalle die jährliche Kund*innenzahl verdoppeln. Im Jahr 2022 besuchten 135.000 Sportbegeisterte die Halle. „Mit der steigenden Begeisterung für den Klettersport wird das Thema Sicherheit natürlich immer wichtiger,“ so Schimanek. Daher gab es auch bei den kostenlosen Workshops beim Opening Event die Gelegenheit, Sicherungstechniken beim Sport- und Mehrseillängenklettern mit Unterstützung professioneller Naturfreunde Trainer*innen zu verbessern.

Die Naturfreunde Österreich freuen sich mit der weiter ausgebauten Kletterfläche, noch mehr Angebote für Kletterbegeisterte in und um Wien zur Verfügung zu stellen. Wichtig ist es das Bundesausbildungszentrum Sportklettern immer weiterzuentwickeln, um für Kurse und Ausbildungen die besten Voraussetzungen vorzufinden. Dies ist mit dem beeindruckenden Ausbau im Außenbereich gelungen. Zwei imposante Klettertürme schmücken nun den Außenbereich der Naturfreunde Kletterhalle Wien und es ist gleich ersichtlich, dass der Klettersport im Verein einen hohen Stellenwert innehat.

