Wiens Bürgermeister ehrte Robert Lasshofer

Michael Ludwig: „Dank auch für soziale und kulturelle Leistungen“

Wien (OTS/RK) - Wiens Bürgermeister Dr. Michael Ludwig würdigte KR Mag. Robert Lasshofer im Ringturm mit dem Großen Silbernen Ehrenzeichen für Verdienste um das Land Wien.

„Ihm wurde kein goldener Löffel in die Wiege gelegt“, so Ludwig. „Umso konsequenter und erfolgreicher verliefen seine Ausbildung und seine Karriere. 1983 schloss er sein Studium der Volkswirtschaft ab; noch im selben Jahr trat er in den Dienst der Zentralsparkasse ein. So richtig in seinem Metier fühlte er sich recht bald in der Versicherungsbranche, in die er über die Union Versicherung AG gelangte. In den 1990er Jahren war Lasshofer Gesellschafter der AWD (Gesellschaft für Wirtschaftsberatung mbH.). Danach stieg er zum stellvertretenden Vorstandsmitglied der Donau Versicherung AG auf. Seine endgültige Heimat fand er im Jahr knapp vor dem Millenniumswechsel: Nachdem er in den Vorstand der Wiener Städtischen Allgemeine Versicherung AG gewechselt war, wurde er zunächst zum Generaldirektor-Stellvertreter, schließlich zum Generaldirektor und Vorstandsvorsitzenden des Wiener Städtischen Versicherungsvereins bestellt.“

„Dort“, so Ludwig, „hatte er so wichtige Felder wie Risk Management, PR und Personal unter seinen Fittichen. Und in diesen Aufgaben entwickelte er einen starken Bezug zu den Sozialpartnern, aber auch zu den Kirchen. Besonders verdient gemacht hat sich Lasshofer durch die erfolgreiche Fusion mit der S-Versicherung, mit der er die Wiener Städtische zum größten Lebensversicherer Österreichs upgradete.“

Der Bürgermeister würdigte auch Lasshofers kulturelle und soziale Leistungen: „Die Wiener Städtische fördert Wiener Theater wie das Volkstheater, aber auch die Bregenzer Festspiele mit den Wiener Symphonikern. Und auch die Vienna Capitals vertrauen auf das verlässliche Sponsoring der Versicherungsgruppe.“

„Dass Lasshofer ein großer Menschenfreund ist, bewies er etwa gemeinsam mit der Volkshilfe durch soziale Aktionen gegen Kinderarmut – #MutSchaffen – oder zur Unterstützung des Pflegebereichs – „Pflegerin mit Herz“. Ein Riesenthema“, wie Michael Ludwig betonte.

Ludwig – als Bürgermeister auch gemeinsam mit Kardinal Christoph Schönborn Schirmherr von „Unser Stephansdom“ – bedankte sich schließlich auch für Lasshofers leidenschaftliche Tätigkeit als Vorstandsmitglied des Vereins.

„Ich hoffe, ich erwarte mir auch weiterhin eine gute Zusammenarbeit und eine Fortsetzung unserer guten Freundschaft! Alles Gute, und ich gratuliere Dir herzlich! Glück auf!“, schloss der Bürgermeister seine Rede.

KR Dr. Günter Geyer, Präsident und Aufsichtsratvorsitzender der Wiener Städtischen, betonte die langjährige gute Zusammenarbeit zwischen Stadt Wien und der Versicherungsgruppe. Lasshofer zog einen Vergleich mit anderen Millionenstädten und folgerte: „Wien ist besser!“

Für die musikalische Umrahmung der Feier sorgte das Atmos Quartett.

